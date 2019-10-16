В Морском институте СевГУ открыта новая лаборатория для судоводителей
Лаборатория технических средств судовождения введена в эксплуатацию на кафедре «Судовождения и безопасности судоходства» в Морском институте СевГУ (г. Севастополь). Учебный процесс в новой лаборатории планируется начать уже с ноября 2019 года.
Новый класс укомплектован современной навигационной аппаратурой — гироскопическими и магнитными компасами с необходимой периферией, стендом для пеленгования, лагом, эхолотом, приемником GPS/ГЛОНАСС, девиационными приборами, мультимедиа аппаратурой, наглядными пособиями и плакатами. Лаборатория создана согласно рекомендациям Министерства транспорта России и отвечает требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты.
Как отметил руководитель проекта по созданию лаборатории, заведующий кафедрой «Судовождение и безопасность судоходства» Сергей Подпорин, студенты-судоводители получили возможность на качественно новом уровне изучать такие базовые дисциплины как «Технические средства судовождения» и «Навигация и лоция».
«В новом классе можно отрабатывать практические навыки по пеленгованию земных и небесных ориентиров, определению поправок компасов, настройке и эксплуатации современной навигационной аппаратуры, замене антенн лага и эхолота. Для студентов крайне важно учиться на новой технике, такой, какая сейчас устанавливается на судах и с которой ребята столкнутся в ближайшем будущем в работе», — рассказал Подпорин.
Помимо новой лаборатории, в этом году модернизирован кабинет морской практики. В кабинет гидрометеорологии установлена новая судовая метеостанция, погодный факс и приемник Навтекс, многофункциональный дисплей. Кабинет мореходной астрономии пополнился секстанами, звездными глобусами и другими инструментами.
«На этом мы не останавливаемся и планируем в ближайшем будущем установить высоковольтную установку для подготовки судовых электромехаников, а также модернизировать программное обеспечение для обучения и проверки знаний членов экипажей морских судов. Главное, чтобы у студентов не пропадало желание учиться, а наша материальная база позволяет обеспечить образовательный процесс на высоком уровне», — рассказал директор Морского института Дмитрий Бурков.
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