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Транспорт и логистика

В Орле представили новый комфортабельный поезд

Пассажирский салон и кабина подвижного состава оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, предусмотрены места для маломобильных пассажиров в креслах-колясках, подъёмники для их посадки и высадки, просторные санитарные комплексы.

В салоне установлены информационные экраны и энергосберегающее светодиодное освещение.

Так называемый рельсовый автобус РА-3 специально создан для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей, к которым относятся почти 50% железных дорог в нашей стране. Это поезд нового поколения, спроектированный и созданный в России.

В Орле представили новый комфортабельный поезд. ФоторепортажВ Орле представили новый комфортабельный поезд. Фоторепортаж © regionorel.ru

Подвижной состав РА-3 может эффективно использоваться на участках с низкими или высокими платформами. Постепенно он придёт на смену старым дизельным поездам.

— У нас есть программа по обновлению подвижного состава на территории Орловской и Брянской областей, это первый поезд из тех, которые мы собираемся получить. РА-3 — современный, комфортабельный поезд, и я очень надеюсь, он понравится пассажирам, — сказал генеральный директор АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максим Дьяконов.

Максимальная скорость РА-3 составляет 120 км/ч (вместо 100, которую способен развивать дизельный поезд). В новом поезде улучшен интерьер салона и увеличено количество сидячих мест (в двухвагонных РА-3 на 15% - до 133, в трёхвагонных — до 229). Немаловажно, что на цене билетов все эти нововведения не отразятся — цены за поездку останутся прежними.

Город Орел и Орловская область, Новости, Общество, В Орле представили новый комфортабельный поезд. ФоторепортажГород Орел и Орловская область, Новости, Общество, В Орле представили новый комфортабельный поезд. Фоторепортаж © regionorel.ru

Уже сегодня новый рельсовый автобус отправился по маршруту «Орёл-Брянск».

Фото: Сергей Мокроусов

Источник: https://regionorel.ru/novosti/socie...TOP_CONTENT=gallery&CONTENT_ID=1967

Орёл, Брянск, рельсовый автобус, РА-3
  • Гвардеец Гвардеец
    18.10.1910:29:42

    Что сказать молодцы!

    При совдепе недопетрили к сожалению до такого, до сих пор тепловозы с одним единственным вагоном гоняют, хотя можно было принять во внимание и мировой опыт, и уйти от от столь разорительных затрат, но искренне рад что этой проблемой занялись в плотную, о чём свидетельствуют публикации на нашем сайте.

    #1165794
    • Нет аватара AVT389410
      18.10.1913:53:29

      Не совсем так. Своих поездов долго не было. После войны запрягли венгров и те массово делали дизель-поезда серии Д и Д1. В составе минимум две головы и от одного до четырёх прицепных. В семидесятых производство похожих дизель-поездов наладили в Риге (ДР1, ДР1А). Но Венгры штучно делали и одновагонные двухголовые мотрисы.

      Другое дело, что в советах никто реальные деньги не считал (сам неоднократно видел в восьмидесятых как одним и тем же составом тонно-километры накручивали, гоняя туда-сюда). Поэтому и гоняли порой по две секии фантомаса с одним — двумя вагонами (к примеру, Морозовская — Лихая)

      #1165831
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