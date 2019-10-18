В Орле представили новый комфортабельный поезд
Пассажирский салон и кабина подвижного состава оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, предусмотрены места для маломобильных пассажиров в креслах-колясках, подъёмники для их посадки и высадки, просторные санитарные комплексы.
В салоне установлены информационные экраны и энергосберегающее светодиодное освещение.
Так называемый рельсовый автобус РА-3 специально создан для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей, к которым относятся почти 50% железных дорог в нашей стране. Это поезд нового поколения, спроектированный и созданный в России.
В Орле представили новый комфортабельный поезд. Фоторепортаж © regionorel.ru
Подвижной состав РА-3 может эффективно использоваться на участках с низкими или высокими платформами. Постепенно он придёт на смену старым дизельным поездам.
— У нас есть программа по обновлению подвижного состава на территории Орловской и Брянской областей, это первый поезд из тех, которые мы собираемся получить. РА-3 — современный, комфортабельный поезд, и я очень надеюсь, он понравится пассажирам, — сказал генеральный директор АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максим Дьяконов.
Максимальная скорость РА-3 составляет 120 км/ч (вместо 100, которую способен развивать дизельный поезд). В новом поезде улучшен интерьер салона и увеличено количество сидячих мест (в двухвагонных РА-3 на 15% - до 133, в трёхвагонных — до 229). Немаловажно, что на цене билетов все эти нововведения не отразятся — цены за поездку останутся прежними.
Город Орел и Орловская область, Новости, Общество, В Орле представили новый комфортабельный поезд. Фоторепортаж © regionorel.ru
Уже сегодня новый рельсовый автобус отправился по маршруту «Орёл-Брянск».
Фото: Сергей Мокроусов
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