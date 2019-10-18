На Балаковском ССРЗ заложены два гидрографических катера проекта Е35.Г

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18 октября 2019 года на Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закладки двух гидрографических катеров ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г.

Суда предназначены для проведения работ на акватории портов Северного морского пути по обеспечению безопасности мореплавания и развитию портовой инфраструктуры. Они будут работать в Обской губе Карского моря, обеспечивая вывоз сжиженного газа и нефти из порта Сабетта.

Суда строятся в рамках Федерального целевого проекта «Северный морской путь» по программе Госкорпорации «Росатом» по строительству и модернизации, гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие».

ФГУП «Гидрографическое предприятие» Госкорпорации РОСАТОМ обеспечивает развитие портовой инфраструктуры и безопасность мореплавания на акватории Северного морского пути.

Программа предусматривает до 2024 года построить пять судов и модернизировать три действующих.

Катера были заказаны ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Основные характеристики строящихся судов: длина наибольшая — 33,5 м; ширина наибольшая — 8,0 м; высота борта на миделе — 4,0 м; осадка по КВЛ — 1,8 м; водоизмещение полное — 260,1 тонн; мощность двигателя 2×480 л.с.; запас топлива — 18 тонн; скорость наибольшая — 12 узлов; экипаж — 7 чел.; спецперсонал — 6 чел.; автономность — 15 суток; класс РМРС — KM*ice3R2 AUT3.