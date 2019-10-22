В Ленском бассейне принято головное промерное судно «Изыскатель», построенное на Ярославском СЗ

© morflot.ru

ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» приняло головное промерное судно «Изыскатель», построенное на ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Отличительной чертой нового промерного судна является оснащение многолучевым эхолотом SeaBat T20R, который позволяет собирать информацию о толще воды в исследуемом районе с высокой плотностью батиметрических данных, что позволит повысить точность измерений водных путей Ленского бассейна.

Преимуществами данного промерного комплекса является высокая скорость и точность промера, сплошная съемка дна акваторий (сканирование), возможность создания 3D модели рельефа акваторий, расчета и контроля объемов дноуглубительных работ.

Кроме того, комплекс способен выполнять промеры (траление) судового хода с глубиной 4,0 м и шириной 85 м за два продольных галса, что ведет к существенному сокращению расхода топлива.

Судно является головным из серии трех судов, строящихся для Администраций бассейнов внутренних водных путей Росморречфлота.

Характеристики судна:

Длина — 18,1 м

Ширина — 3,2 м

Мощность главного двигателя — 184 кВт

Экипаж — 2 чел.

Изыскательская партия — 4 чел.

Автономность — 2 суток.

Промерное судно «Изыскатель» для дальнейшей эксплуатации распределено в филиал Учреждения — Якутский РВПиС.

© morflot.ru

© morflot.ru

© morflot.ru

© morflot.ru

Судно класса РРР «XРмс 1.2 А» стр. № 221, построенное в соответствии с контрактом от 29.12.2017 № 03Ф/2912-ГК/2017 на выполнение работ по строительству объекта «Промерный флот», прибыло в Якутск 12 октября.

В период с 14 по 17 октября сдаточная команда ПАО «ЯСЗ» предъявила промерное судно в работе приемочной комиссии ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

18 октября после устранения ряда замечаний и доукомплектации судно было принято комиссией.