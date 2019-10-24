В России запущено производство новой модели культиватора АЛТАЙ КСУ-15

культиватор АЛТАЙ КСУ-11 © i.ytimg.com

В Алтайском крае объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы, специализирующихся на проектировании, производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней под торговой маркой АЛМАЗ, запустило в производство новую модель культиватора АЛТАЙ КСУ-15 с шириной захата 15 метров и производительностью до 14 гектаров обрабатываемой поверхности поля в час.

Культиватор соединяется с тракторами мощностью от 300 лошадиных сил, в частности энергонасыщенными тракторами Кировского завода К-701, К-744, белорусскими МТЗ 3022 и проч.

Летом 2018 года компания запустила в производство новый культиватор АЛТАЙ КСУ-11 с шириной захвата 11 метров, разработанный Алтайским научно-исследовательским институтом технологии машиностроения, а также приступила к разработке моделей с шириной захвата 8 и 15 метров.

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