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Агропром и пищевая промышленность

Ячмень уральской селекции дал рекордный урожай

 © uralniishoz.ru

Семена, созданные сотрудниками Красноуфимского селекционного центра Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, дали отличный результат урожая в стране. По итогам уборочной кампании в Илишевском районе Республики Башкортостан получена урожайность 9,6 тонн с гектара, сообщил руководитель УралНИИСХ Никита Зезин.

По его словам, в Свердловской области максимальная урожайность ячменя составила 5,20 тонн с гектара. В селекции были использованы генетические сортообразцы ячменя Австрии и Германии. Отмечается, что новые семена отличаются пластичностью и высокой урожайностью.

Сейчас семена, выведенные уральскими специалистами, возделываются в 58 областях, краях и республиках России на площадях более 1,8 миллионов гектаров.https://m.uralniishoz.ru/news/zavershenie-uborochnyh-rabot-i-vysokiy-urozhay-yachmenya/
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Башкирия, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ячмень
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