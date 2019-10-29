Ячмень уральской селекции дал рекордный урожай

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Семена, созданные сотрудниками Красноуфимского селекционного центра Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, дали отличный результат урожая в стране. По итогам уборочной кампании в Илишевском районе Республики Башкортостан получена урожайность 9,6 тонн с гектара, сообщил руководитель УралНИИСХ Никита Зезин.

По его словам, в Свердловской области максимальная урожайность ячменя составила 5,20 тонн с гектара. В селекции были использованы генетические сортообразцы ячменя Австрии и Германии. Отмечается, что новые семена отличаются пластичностью и высокой урожайностью.

Сейчас семена, выведенные уральскими специалистами, возделываются в 58 областях, краях и республиках России на площадях более 1,8 миллионов гектаров.https://m.uralniishoz.ru/news/zavershenie-uborochnyh-rabot-i-vysokiy-urozhay-yachmenya/