Завершено строительство трех подстанций в ЯНАО

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство трех энергообъектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Финальным этапом стала подстановка под рабочее напряжение подстанции (ПС) 220 кВ «Славянская» в Пуровском районе. Вместе с ПС 220 кВ «Ермак» и «Исконная» энергосистема региона получила 505 МВА трансформаторной мощности. Кроме того, совокупно построено более 450 км ЛЭП, связывающих новые объекты, а также в направлении Уренгойской ГРЭС и другого значимого объекта Ямала — ПС 220 кВ «Мангазея». Общая стоимость мероприятий составила 22,2 млрд рублей.

Работа новых центров питания позволяет снять проблему дефицита мощности Уренгойского энергорайона ЯНАО, обеспечить электроэнергией нефтегазовые промыслы ПАО «НК «Роснефть» (Русское месторождение), ПАО «Газпром» (Заполярное месторождение) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (Пякяхинское месторождение). Подстанции 220 кВ «Ермак» и «Славянская» обеспечили возможность выдачи в сумме более 267 МВт электрической мощности для энергоснабжения объектов ПАО «Транснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Западня Сибирь», ООО «Газпром энерго», АО «Тюменнефтегаз».

Также повышена надежность электроснабжения бытовых и социальных объектов Пуровского района ЯНАО и неофициальной «газовой столицы» России — города Нового Уренгоя, где проживает порядка 170 тыс. человек.

На подстанции 220 кВ «Славянская» установлено оборудование российского производства, включая два трансформатора мощностью 25 МВА каждый.

Объект оснащен микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии. Построено комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 220 кВ, возведены две одноцепные ЛЭП 220 кВ «Ермак — Славянская» общей протяженностью 283 км.

Подстанция расположена за Северным полярным кругом в труднодоступной местности. Необходимые материалы и оборудование для строительства доставлялись зимними автодорогами и воздушным транспортом, в том числе при помощи самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26.

В рамках проекта в 2018 году на Ямале были также введены в работу подстанции 220 кВ «Ермак» и «Исконная» общей трансформаторной мощностью 455 МВА. Для подключения подстанции 220 кВ «Ермак» к Единой национальной электросети построены заходы протяженностью 160 км от ЛЭП 220 кВ «Уренгойская ГРЭС — Мангазея», подстанции 220 кВ «Исконная» — заходы протяженностью 8 км от ЛЭП 220 кВ «Уренгойская ГРЭС — Уренгой».

Оба энергообъекта оснащены современным силовым оборудованием российского производства, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, новейшими комплексами противоаварийной автоматики. Подстанция 220 кВ «Исконная» построена по классической схеме с использованием двух открытых распределительных устройств 220 и 110 кВ, подстанция 220 кВ «Ермак» — с применением КРУЭ 220 кВ и 110 кВ.