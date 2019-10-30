На Липецком заводе Kverneland Group запущено производство техники Great Plains

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На заводе Kverneland Group, расположенном в Липецке, осенью 2019 года запущено производство глубокорыхлителей Great Plains. До конца года предприятие планирует освоить также выпуск культиваторов этой марки.

Первый опытный образец глубокорыхлителя Great Plains SS1700 российского производства был выпущен заводом осенью текущего года и уже успел пройти испытания. На суд профессионального аграрного сообщества он будет представлен в рамках экспозиции компаний Kverneland Group и Great Plains на выставке «ЮГАГРО-2019».

Цель достижения локализации не менее 31% по каждому виду выпускаемой продукции, поставленная еще на этапе планирования производства оборудования Great Plains, была достигнута. Были локализированы все сварные металлоконструкции глубокорыхлителя. В ближайшем будущем планируется провести масштабную работу с российскими поставщиками Липецкого завода по дальнейшему поэтапному увеличению процента локализации.

О планах производства на заводе «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» техники Great Plains, бренда, который с 2016 года, как и Kverneland Group, входит в состав корпорации Kubota, было объявлено в октябре прошлого года на выставке «Агросалон-2018».

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«Этот глубокорыхлитель относится к орудиям вертикальной обработки почвы, предназначенным для устранения уплотненных подпахотных слоев, а поэтому весьма актуален для нашего рынка, где, по нашим подсчетам, до 90% хозяйств центральной России сталкиваются с проблемой переуплотнения почвы», — рассказал генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак, который в настоящее время курирует и деятельность Great Plains в России.

До конца года на заводе не только планируется произвести еще 9 единиц глубокорыхлителей, но и приступить к производству первой партии культиваторов Great Plains. По технике этой марки производственный план завода в 2020 году составит 10 глубокорыхлителей и 10 культиваторов.