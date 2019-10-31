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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» завершило масштабную реконструкцию федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень под Камышловом. 29 октября начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко, глава УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков и замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин ввели в эксплуатацию участок финального этапа реконструкции, которая началась еще в 2018 году.

Все работы были поделены на три этапа: I этап — с 149 по 154 км, II этап — 154 по 159 км, III этап — с 159 по 168 км. По контракту планировалось, что в 2018 году завершится первый этап реконструкции, а второй и третий — в 2019 году. Однако в прошлом году строители сработали с опережением графика и сдали участки первого и второго этапов, общей протяженностью 10 километров. Оставшиеся девять километров трассы реконструировали в этом году. Работы выполнила подрядная организация ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

В результате реконструкции 19-километровый отрезок трассы приобрел параметры категории IБ — проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения. С вводом в эксплуатацию этого участка его пропускная способность увеличится более чем в три раза: с 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков барьерным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений.

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Выезд на полосу встречного движения остается самой частой причиной гибели людей на российских дорогах. Решить проблему позволяет разделение транспортных потоков встречных направлений. Мы уже видим положительные результаты этой работы на участке, который Уралуправтодор реконструировал в прошлом году. За последний год там не произошло ни одного ДТП, в котором бы погибли люди, — отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

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В планах ФКУ «Уралуправтодор» — расширение до четырех полос всей трассы Екатеринбург — Тюмень c разделением автомобильных потоков. Эти работы будут проводиться поэтапно. К концу 2019 года четырехполосной станет 10-километровый участок дороги возле поселка Юшала Тугулымского района Свердловской области (с 240 по 250 км). В планах на 2020 год начать капитальный ремонт 20-километрового участка трассы под Талицей (с 220 по 240 км).

— Перед нами стоит масштабная задача — перевести в четырехполосное исполнение полностью всю трассу Екатеринбург — Тюмень к 2025 году. Это позволит водителям комфортно и безопасно доезжать из Екатеринбурга в Тюмень за три часа, — сказал начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко.

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Федеральная трасса общего пользования Р-351 Екатеринбург — Тюмень соединяет столицы двух субъектов Российской Федерации и входит в состав европейского транспортного маршрута Е22. Дорога проходит через такие крупные населённые пункты в Свердловской области как Белоярский, Богданович, Камышлов, Пышма и Тугулым.