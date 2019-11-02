DMK приступила к строительству в Боброве второго сырзавода за 2 млрд рублей

Немецкая DMK (Deutsches Milchkontor GmbH, 11-й по величине производитель молочных продуктов в мире) приступила к реализации проекта по строительству сырзавода в Бобровском районе стоимостью 2 млрд рублей, рассказали в генподрядной организации ООО УСК «Спецстальтехмонтаж».

Завод находится на этапе выдачи разрешительной документации на строительство. Проектные работы завершены. Речь идет о второй очереди предприятия по производству твердых и полутвердых сыров мощностью переработки 450 тонн молока в сутки. Ранее указывалось, что в год будет производиться около 14 тыс. тонн продукции. Объем генподрядчика, осуществляющего полный цикл работ по строительству, в этом проекте — 350 млн рублей.

Строительство нового завода будет завершено в 2020 году. Предполагается, что он позволит трудоустроить 150 человек.

Deutsches Milchkontor GmbH — один из ключевых игроков молочного рынка Европы. Основная часть активов компании сосредоточена в Германии, еще два предприятия располагаются в Голландии. Помимо традиционной линейки молочных продуктов, компания выпускает детское питание, мороженое и специальное питание. DMK работает под брендами Milram, Osterland, Oldenburger, Rose, Dutch Original Cheese, Humana и Casarelli. Ежегодный оборот компании — 6,85 млрд долларов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Бобровский сыродельный завод» в 2018 году составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 94,7 млн рублей. Гендиректор — Владимир Герасимов.