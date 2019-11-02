Разнопрофильная спецтехника «ГИРД» для ПАО «Транснефть»

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Заводом спецтехники «ГИРД», в рамках долгосрочного стратегического сотрудничества, с 2017 года в адрес ПАО «Транснефть» поставлено более 170 единиц спецтехники. В настоящий момент для нужд Заказчика отгружены Вахтовые автобусы на шасси Урал Next в количестве 10 единиц на 20 и 22 места и Бортовые автомобили на шасси Урал Next с КМУ ИМ-180 в количестве 3 единиц.

Вахтовые автобусы предназначены для перевозки вахтовых бригад по дорогам общей сети и бездорожью. Кузов-фургон автобусов выполнен из сэндвич-панелей толщиной 60 мм. Фургон оборудован входной группой с заниженным входом — откидной лестницей-трапом и автоматической подсветкой входа и дверью с внешним и внутренним замком, окнами из закаленного стекла «сталинит» с форточками, аварийным выходом. Салон автобусов укомплектован сиденьями с трехточечными ремнями безопасности, столиком, переговорным устройством с кабиной водителя, шторками, люком аварийно-вентиляционным с вентилятором и системой отопления салона.

Бортовые автомобили на шасси Урал Next с КМУ ИМ-180 — предназначены для транспортировки грузов по всем видам дорог и местности. Грузовые платформы длиной 6 м с откидными бортами. Крано-манипуляторная установка ИМ-180А с максимальной грузоподъемностью 8,8 тонн и максимальным вылетом стрелы 8 метров позволяет осуществлять погрузку/разгрузку оборудования самостоятельно, без привлечения дополнительной техники.