В Китай начались поставки уникальной российской инвалидной коляски-вездехода
В конце октября для клиента из Шанхая была отгружена первая коляска-вездеход Caterwil GTS3 российского производства. В начале октября команда выпускника Новосибирского государственного технического университета заключила дистрибьюторский договор с крупной компанией из Пекина Beijing free travel technology company, которая занимается поставкой в Китай различных транспортных систем для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Согласно этому договору, Beijing free travel technology сейчас на территории КНР реализует кресла-коляски от Caterwil. Российская коляска выигрывает у гонконгских аналогов за счет того, что может преодолевать экстремально сложные препятствия.
Читайте также...
- Роснано и НГТУ НЭТИ завершили испытания первого российского накопителя энергии большой мощности
- В России создали «умные ценники» с анализом действий покупателей
- Российские ученые создали комплекс, снижающий время реабилитации после инсульта в два раза
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!