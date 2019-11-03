В Китай начались поставки уникальной российской инвалидной коляски-вездехода

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В конце октября для клиента из Шанхая была отгружена первая коляска-вездеход Caterwil GTS3 российского производства. В начале октября команда выпускника Новосибирского государственного технического университета заключила дистрибьюторский договор с крупной компанией из Пекина Beijing free travel technology company, которая занимается поставкой в Китай различных транспортных систем для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Согласно этому договору, Beijing free travel technology сейчас на территории КНР реализует кресла-коляски от Caterwil. Российская коляска выигрывает у гонконгских аналогов за счет того, что может преодолевать экстремально сложные препятствия.

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