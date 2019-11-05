Создан роботизированный КАМАЗ

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ПАО «КАМАЗ», «ВИСТ Групп» (Группа компаний «Цифра») и Назарбаев Университет (Казахстан) завершили крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача КАМАЗ-5490 NEO.

Для реализации проекта «КАМАЗ» предоставил один из новых популярных автомобилей в спектре продукции компании — КАМАЗ-5490 NEO. На первом этапе проекта сотрудниками подразделения компании «ВИСТ Групп», отвечающего за роботизированные системы, автомобиль был частично переоборудован и подготовлен к автономному движению. На грузовик установлен комплекс систем для обеспечения автономного движения, значительная часть которых является собственной разработкой компании. Для безопасного движения и сканирования окружения автомобиль был оснащён лидарами, радарами и системой позиционирования ведущих мировых производителей Continental, Quanergy, Trimble.

В рамках первого этапа были произведены испытания на специальном полигоне, расположенном на территории инновационного центра Сколково.

На втором этапе проекта к доработке беспилотного тягача на испытательном полигоне в Казахстане подключились специалисты Назарбаев Университета. Разработчики из Казахстана добавили к функциональности автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты — людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учётом объезда этих препятствий.