На СЗ «Море» спущен на воду МРК «Охотск» проекта 22800
29 октября 2019 года на судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым) без лишней огласки был спущен на воду малый ракетный корабль «Охотск» проекта 22800 «Каракурт».
Корабль готовится к буксировке на головной завод «Пелла» для достройки и проведения испытаний.
Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка
Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»
Водоизмещение — 800 т
Длина — ок. 67 м
Ширина — ок. 11 м
Осадка — 4 м
Скорость — 30 уз
Дальность плавания — 2,5 тыс. миль
Вооружение — ракетный комплекс «Калибр-НК»; - артустановка АК-176МА — 1 комплект; - артустановка АК-630М — 2 штуки.
Фото — Ссылка
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