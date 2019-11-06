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Судостроение и судоходство

На СЗ «Море» спущен на воду МРК «Охотск» проекта 22800

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29 октября 2019 года на судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым) без лишней огласки был спущен на воду малый ракетный корабль «Охотск» проекта 22800 «Каракурт».

Корабль готовится к буксировке на головной завод «Пелла» для достройки и проведения испытаний.

Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка

Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»

Водоизмещение — 800 т

Длина — ок. 67 м

Ширина — ок. 11 м

Осадка — 4 м

Скорость — 30 уз

Дальность плавания — 2,5 тыс. миль

Вооружение — ракетный комплекс «Калибр-НК»; - артустановка АК-176МА — 1 комплект; - артустановка АК-630М — 2 штуки.

Фото — Ссылка
Источник: https://bmpd.livejournal.com/3827424.html

22800, малый ракетный корабль, Феодосия, Море, Крым, няш-мяш
  • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    06.11.1922:33:19

    вроде сегодня проходила новость, что на базе каракурта планируют еще противолодочные корабли запустить в производство

    #1169771
    • Katamaran Katamaran
      06.11.1922:35:41

      Смешная новость.

      #1169772
    • Иван Кротов Иван Кротов
      06.11.1923:15:49

      он же 900 т всего. какой противолодочный … то что в 900 т 8 калибров впихнули вообще достижение. ранее в ткие малые корабли такие ракеты с такой дальностью не делали. сейчас даже с каспия аравийский регион накрывает.

      #1169777
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