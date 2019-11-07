В Волгоградской области открыто производство полимерных труб

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7 ноября в Волжском Волгоградской области открыто новое производство полимерной трубной продукции для систем орошения.

Новое предприятие «Прист» построено израильской компанией «Ривулис» и Волжским «Полипластиком».

Под производство капельной ленты построен отдельный производственный корпус. Лента применяется в мелиорации, для полива участков. С виду это обычная лента с отверстиями, подключаемая к водопроводу. Через отверстия вода просачивается в землю.

Сегодня на предприятии произведена первая партия продукции.

Общий объём инвестиций в реализацию первого этапа проекта составил 300 млн рублей. Предполагаемая мощность предприятия составит 100 миллионов метров продукции в год.

Создано 50 новых рабочих мест.

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В течение последующих трех лет планируется запустить еще четыре аналогичные линии, стоимость каждой из которых составляет около 40 миллионов рублей, а затем нарастить их количество до 14.

Волгоградская область выступает пилотной территорией для профильной госпрограммы по развитию систем мелиорации. В регионе ввели в эксплуатацию 24 тысячи гектаров орошения. Общая площадь таких участков достигла 59 тысяч гектаров — это вдвое больше, чем в 2014 году. Новая продукция позволит местным сельхозпроизводителям внедрять передовые технологии и получать больший урожай в условиях рискованного земледелия.

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Новое производство в Волжском стало седьмым завершенным инвестиционным проектом за этот год в Волгоградской области. В ближайшие два месяца завершат еще восемь инвестиционных инициатив.

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