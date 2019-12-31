ООО «Премиум Текстиль» реализовало проект по строительству нового производственного цеха

© engels-city.ru

В 2019 году в Саратовской области ООО «Премиум Текстиль», которое осуществляет свою деятельность с 2016 года, реализовало инвестиционный проект по строительству нового производственного цеха, что позволило расширить базу фабрики с тысячи до трех тысяч квадратных метров.

Создано дополнительно до 100 новых рабочих мест. Всего на предприятии трудится 300 человек.

Компания выкупило здание в Саратове площадью 3000 кв., проивело ремонтные работы, завезло и смонтировало швейное оборудование.

На фабрике изготавливается трикотажная одежда для женщин и мужчин, планируется выпуск одежды для детей. В настоящее время продукция завода поставляется в магазины Москвы и бутик в Саратове

Во время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

Во время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

Во время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

цех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстиль © engels-city.ru