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Новые заводы и цеха

ООО «Премиум Текстиль» реализовало проект по строительству нового производственного цеха

 © engels-city.ru

В 2019 году в Саратовской области ООО «Премиум Текстиль», которое осуществляет свою деятельность с 2016 года, реализовало инвестиционный проект по строительству нового производственного цеха, что позволило расширить базу фабрики с тысячи до трех тысяч квадратных метров.

Создано дополнительно до 100 новых рабочих мест. Всего на предприятии трудится 300 человек.

Компания выкупило здание в Саратове площадью 3000 кв., проивело ремонтные работы, завезло и смонтировало швейное оборудование.

На фабрике изготавливается трикотажная одежда для женщин и мужчин, планируется выпуск одежды для детей. В настоящее время продукция завода поставляется в магазины Москвы и бутик в Саратове

Во время проведения ремонтных работВо время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

Во время проведения ремонтных работВо время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

Во время проведения ремонтных работВо время проведения ремонтных работ © engels-city.ru

цех завода Пермский текстильцех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстильцех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстильцех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстильцех завода Пермский текстиль © engels-city.ru

цех завода Пермский текстильцех завода Пермский текстиль © engels-city.ru
Источник: https://saratov.gov.ru/gov/news/v_2...nykh_proizvodstv/?sphrase_id=481694

Саратовская область, лёгкая промышленность
  • 0
    Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    01.01.2013:49:00

    «Наша цель — коммунизм» оставили от прежнего антуража или повесили для прикола?

    #1182168
    • 1
      Нет аватара RIX
      02.01.2009:28:18

       © engels-city.ru

      Отредактировано: RIX~09:28 02.01.20
      #1182210
    • 0
      Нет аватара gadyuka
      02.01.2016:14:32

      Круто звучало. Сейчас цели пониже.   

      #1182231
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