Новую школу открыли в Адыгее

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В поселке Энем Тахтамукайского района состоялось открытие нового здания школы № 2. Учебное заведение носит имя прославленного земляка — Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Березового. Корпус школы построен в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан на 1100 ученических мест.

На прилегающей к школе территории имеются беговые дорожки, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также гимнастический городок.

Стоимость нового учебного заведения с учетом оборудования составила свыше 719 млн. рублей. Общая площадь здания более 20 тыс. кв. метров, площадь застройки — 6,4 тыс. кв. метров.

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru