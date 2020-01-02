УАЗ поставил пробную партию автомобилей в Китай

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В Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин УАЗ модели «Хантер». Теперь УАЗ планирует расширить поставки автомобилей в Китай и прорабатывает возможность направить на сертификацию на соответствие техническим требованиям КНР модели «Патриот», «Пикап» и Автобус/Комби.