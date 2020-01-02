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Экспорт

УАЗ поставил пробную партию автомобилей в Китай

Фото: auto.ruФото: auto.ru © ria.ru

В Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин УАЗ модели «Хантер». Теперь УАЗ планирует расширить поставки автомобилей в Китай и прорабатывает возможность направить на сертификацию на соответствие техническим требованиям КНР модели «Патриот», «Пикап» и Автобус/Комби.
Источник: https://ria.ru/20200102/1563069382.html

УАЗ, экспорт, Китай
  • 5
    Нет аватара Захарка
    02.01.2015:52:11

    Учитывая то, сколько нам Китай поставляет своих авто из «фольги», нужно ставить условие на внутрикитайские закупки наших автомобилей в сопоставимых количествах. Тем более, что для их внутреннего рынка это будет капля в море, зато нашим производителям хоть какое-то раздолье.

    #1182230
    • -4
      Нет аватара Штехель
      02.01.2021:40:24

      и какие конкретно марки из фольги делают? китайские авто вполне приемлемого качества в бюджетном ценовом сегменте схожи с автовазом, так же хватает вполне приличных авто которые значительно дороже .

      А продажи Китайцев в РФ достаточно невелики, пока что. Сомневаюсь что наши авто смогут конкурировать на внутренем китайском рынке — там такое изобилие местного автопрома, плюс производство иномарок + импорт что я не сильно понимаю кому там нужны теже уаз хантеры — там аналогов хватает.

      Отредактировано: Штехель~21:40 02.01.20
      #1182251
      • 5
        Нет аватара Захарка
        03.01.2011:43:00

        Легковушки FAW и Cherry — фольга фольгой, результаты крэш-тестов вам в помощь.

        Да и чадящие грузовики FAW тут нафиг не нужны, так же как и ржавеющие вне зависимости от времени года (и суток) легкие грузочики BAW.

        #1182274
        • EyeSauronn . EyeSauronn .
          03.01.2021:20:28

          ну нужно их понять,…

          Ведь им тоже нужно конкурировать, с уже окупившими своё производство, и от того низкими ценами производителями авто, по этому имм приходится на чём то экономить (с экономить на покупателе) что бы выдерживать цены, и завлекать покупателя. где-то сэкономить на коррозионной стойкости кузова, где-то на толщине металла, где-то на износостойкости шестёрёнок и прочего.

          Кстати, когда-то и на УАЗе я работал, и там проводили литые диски для УАЗиков, но мэнеджэры (другого слова для них нет) решили что покупные китайские будут дешевле, поэтому остановили собственное производство и стали закупать китайские. А когда курс рубля наконец то упал, и стало производить выгоднее в России, то установка производства дисков была уже не в рабочем состоянии, и пришлось продолжать закупать китайские диски…

          А сейчас УАЗик, это на половину китайское авто. На УАЗе пока производят кузов, мосты, и раму.

          Отредактировано: EyeSauronn .~00:06 04.01.20
          #1182305
          • Нет аватара Захарка
            03.01.2021:26:05

            Как вы скромно умолчанию про российский двигатель и трансмиссию…

            #1182307
            • EyeSauronn . EyeSauronn .
              04.01.2000:05:46

              а там возможен выбор, а вот рама с кузовом и мостами российские, в любом случае.

              #1182316
              • Нет аватара Захарка
                04.01.2001:25:56

                Не возможен там выбор. У Хантера три варианта двигателя, и все российские.

                #1182321
        • Нет аватара Штехель
          03.01.2021:39:38

          Черри выступает в том сегменте что у нас не производится то есть полного говна, раньше это были жигули и зубилы так же из фольги, говна и палок - сейчас этот сегмент пуст. Его заняли Чери - причем спрос не такой уж и маленький около 5-6тык в год продают .

          В сегменте легких и малотоннажных грузовиков китайцы вполне нормально выступают у нас его или тупо нет либо это что-то на уровне китая как тот же Газон-Некст. Про ржавчину улыбнули — типа уазики не ржавеют, цена соответствует какчеству .

          Относительно безопасности из современных российских авто более менее прилично выступает только лада веста и хрей, остальное так же смертельно опасно судя по крашам — но продается сотнями тысяч и что теперь? Пассивная безопасность это одна из потребительских качеств автомобиля — если у покупашки это не в приоритете то это ислючительно его выбор.

          #1182310
          • EyeSauronn . EyeSauronn .
            04.01.2000:16:02

            а вы попробуйте к ним, в китай что-то сбыть, машины или комплектующие какие, вам такие препоны будут ставить, что вы плюнете и откажитесь от поставок в Китай.

            они разрешают поставки товаров 1 передела, молоко, мясо, нефть и.т.п.

            А к нам в Россию любое г0вн0 можно без проблем. Учиться у китайцев надо защищать собственные рабочие места, и рынок сбыта. Понимать надо, что они демпингом, что Китай что ЕС пытаются убить нашего производителя. Поэтому только за запрет поставок в россию чего-либо собранного за рубежом, пусть производят у нас.

            Отредактировано: EyeSauronn .~00:17 04.01.20
            #1182317
            • Нет аватара Штехель
              04.01.2020:50:36

              без проблем можно продать что угодно — проходите сертификацию и вперед. так же идет продажа и на наш рынок. достаточно просто читать новости на этом сайте что бы быть в курсе, а не только заголовки и картинки смотреть.

              таможенныен пошлины и сборы есть и у нас и у них, вполне допускаю что они разные, но они есть.

              демпинг и остальной бред даже коментировать не буду …

              #1182389
  • -4
    Alex Mur
    02.01.2021:47:16

    Загадочные эти китайцы — на кой ляд им сдался этот Хантер?

    #1182252
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