УАЗ поставил пробную партию автомобилей в Китай
В Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин УАЗ модели «Хантер». Теперь УАЗ планирует расширить поставки автомобилей в Китай и прорабатывает возможность направить на сертификацию на соответствие техническим требованиям КНР модели «Патриот», «Пикап» и Автобус/Комби.
Источник: https://ria.ru/20200102/1563069382.html
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