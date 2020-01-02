В якутских селах открыты новые детские сады

детский сад в якутском селе Телей-Диринг © sakha.gov.ru

29 декабря 2019 г. состоялось торжественное открытие нового здания «Центра развития ребёнка — детского сада «Кустук» в с. Телей-Диринг Чурапчинского улуса.

В современном двухэтажном каменном детском саду — 75 мест, 30 из них для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме традиционных комнат для игр, отдыха, сна, пищеблока и столовой, в здании есть кабинет для интерактивного развития, а также класс робототехники.

28 декабря 2019 в селе Ытык-Кюель торжественно открыто новое здание детского сада «Кэнчээри». Это дополнительные 98 мест в дошкольном учреждении для малышей до трёх лет. В строительство детского сада в селе Ытык-Кюель было вложено почти 184 миллиона рублей.

В Якутии в 2019 году открыт 21 детский сад.

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3109043