В Шексне «Россети Северо-Запад» запустили подстанцию для газопровода «Северный поток-2»

«Россети Северо-Запад» завершили строительство подстанции для «Северного потока-2» © storage.myseldon.com

Вологодский филиал «Россети Северо-Запад» совместно с подрядной организацией завершили работу по инвестиционному проекту для подстанции магистрального газопровода «Северный поток-2» — «Строительство ПС 35/10 кВ «Поток» 2×10 МВА, заходов от ВЛ-35кВ «Газовая» и от ВЛ-35кВ «Лесная"35 кВ «Поток» в поселке Шексна Вологодской области.

«В ходе строительства были смонтированы два трансформатора общей мощностью 20 МВА. Данное оборудование российское и отвечает всем требованиям по надежной и качественной передаче электроэнергии. Кроме того, смонтированы распределительные устройства 10-35 кВ. В целом подстанция «Поток» спроектирована в рамках стратегии «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», — рассказал и. о. заместителя директора по инвестиционной деятельности Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» Валерий Рыбин.

На объекте установлены современные цифровые программно-аппаратные комплексы, которые позволят управлять центром питания. Кроме того, на объекте организована связь по взаимно резервируемым каналам, которые гарантируют непрерывную наблюдаемость центра питания.

Ввод подстанции «Поток» обеспечит надежное электроснабжение объектов магистрального газопровода «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря через Россию в Германию.