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Авиация

Суперджет — Итоги 2019 года

 © ato.ru

1. Производство

Совершили первый полет 18 новых SSJ100 из них один SBJ

Это соответствует среднему темпу в 1,5 борта в месяц, против рекордных 3 (2014 год, произведено 36 SSJ: 35 серийных и один ресурсный)

По сравнению с прошлым годом темп снизился на 25%.

2. Поставки

Перелетели на базу 6 новых SSJ100:

  • Азимут: 3
  • Северсталь: 3, включая один борт с законцовками крыла — сайберлетами

По количеству поставленных новых самолетов данный год является одним из худших с начала серийного производсва, уступая только первому году серийного производства — 2011, при этом за рубеж не поставлено ни одного SSJ (год — % поставок за рубеж):

  • 2011 — 20% (1/5)
  • 2012 — 13% (1/8)
  • 2013 — 50% (7/14)
  • 2014 — 29% (8/28)
  • 2015 — 38% (8/21)
  • 2016 — 52% (11/21)
  • 2017 — 12% (3/25)
  • 2018 — 7% (2/28)
  • 2019 — 0% (0/6)

31 декабря было сообщено о «бумажной» передаче 5 бортов ВЭБ для последующей передачи Аэрофлоту. Фактически борта еще находятся у ГСС в Ульяновске и Жуковском.

Обещание Юрия Слюсаря передать 15 SSJ не выполнены.

3. Продажи

Год не баловал заключением твердых контрактов, заключены только три новых твердых контракта — два с Аэрофлотом на поставку 10 SSJ (5 через ВЭБ и 5 через Сбербанк) из планируемых 100 и сомнительный договор с Kom Airlines на поставку 6 SSJ.

Cоглашений о намерениях так же было подписано не много:

Не были доведены до твердого контракта ряд соглашений и опционов, наиболее крупные — с Adria Airways (на 15 самолетов) и с Ямал (на 10 самолетов)

Фактически, можно признать работу по продажам SSJ в 2019 полностью проваленной.

4. Сертификация

Росавиация сертифицировала Superjet с законцовками крыла

Долгожданные (обещанные еще в 2016 году) сайберлеты прошли сертификацию в Росавиации, в 2020 ждем сертификат от EASA, но CityJet законцовок так и не дождался.

5. Главные успехи года

Авиакомпания «Азимут» вышла на операционную безубыточность доказав, что имея только SSJ в парке можно успешно работать

6. Провалы года

Катастрофа SSJ в Шереметьево 5 мая 2019 года — По данным Следственного комитета, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

 © novayagazeta-vlad.ru

7. Аферы года

Положительная новость для ГCС — Арбитраж расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

8. Надежды года

Аэрофлот приступил к реализации стратегии развития региональных перевозок, совсем скоро, 29 марта 2020 года, начнутся полеты SSJ из Красноярска в Иркутск, Братск, Томск, Омск, Екатеринбург и Тюмень. Для этого планируется задействовать 5 SSJ в компоновке 100 мест экономкласса
Источник: http://superjet.wikidot.com/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, итоги 2019
  • Нет аватара gik
    06.01.2015:23:05

    5. Главные успехи 2018 года

    6. Провалы 2018 года

    Исправьте год.

    А за материал спасибо.

    #1182517
  • rvk rvk
    06.01.2018:11:15

    А почему материал в ЛБ?

    #1182527
    • Нет аватара vlTepes
      06.01.2019:30:58

      А почему материал в ЛБ?

      Традиционно пишу в ЛБ из-за малой значимости

      #1182528
      • rvk rvk
        06.01.2020:07:33

        Почему малая? Нормальная значимость. Это же итоги года. В ЛБ многие могут не заметить.

        #1182533
  • Nelton Nelton
    06.01.2019:49:19

    Еще хорошо бы рассказать про создание пула подменных двигателей.

    #1182532
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