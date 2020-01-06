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1. Производство

Совершили первый полет 18 новых SSJ100 из них один SBJ

Это соответствует среднему темпу в 1,5 борта в месяц, против рекордных 3 (2014 год, произведено 36 SSJ: 35 серийных и один ресурсный)

По сравнению с прошлым годом темп снизился на 25%.

2. Поставки

Перелетели на базу 6 новых SSJ100:

Азимут: 3

Северсталь: 3, включая один борт с законцовками крыла — сайберлетами

По количеству поставленных новых самолетов данный год является одним из худших с начала серийного производсва, уступая только первому году серийного производства — 2011, при этом за рубеж не поставлено ни одного SSJ (год — % поставок за рубеж):

2011 — 20% (1/ 5 )

) 2012 — 13% (1/8)

2013 — 50 % (7/14)

% (7/14) 2014 — 29% (8/28)

2015 — 38% (8/21)

2016 — 52 % (11/21)

% (11/21) 2017 — 12% (3/25)

2018 — 7% (2/28)

2019 — 0% (0/6)

31 декабря было сообщено о «бумажной» передаче 5 бортов ВЭБ для последующей передачи Аэрофлоту. Фактически борта еще находятся у ГСС в Ульяновске и Жуковском.

Обещание Юрия Слюсаря передать 15 SSJ не выполнены.

3. Продажи

Год не баловал заключением твердых контрактов, заключены только три новых твердых контракта — два с Аэрофлотом на поставку 10 SSJ (5 через ВЭБ и 5 через Сбербанк) из планируемых 100 и сомнительный договор с Kom Airlines на поставку 6 SSJ.

Cоглашений о намерениях так же было подписано не много:

Не были доведены до твердого контракта ряд соглашений и опционов, наиболее крупные — с Adria Airways (на 15 самолетов) и с Ямал (на 10 самолетов)

Фактически, можно признать работу по продажам SSJ в 2019 полностью проваленной.

4. Сертификация

Росавиация сертифицировала Superjet с законцовками крыла

Долгожданные (обещанные еще в 2016 году) сайберлеты прошли сертификацию в Росавиации, в 2020 ждем сертификат от EASA, но CityJet законцовок так и не дождался.

5. Главные успехи года

Авиакомпания «Азимут» вышла на операционную безубыточность доказав, что имея только SSJ в парке можно успешно работать

6. Провалы года

Катастрофа SSJ в Шереметьево 5 мая 2019 года — По данным Следственного комитета, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

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7. Аферы года

Положительная новость для ГCС — Арбитраж расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

8. Надежды года

Аэрофлот приступил к реализации стратегии развития региональных перевозок, совсем скоро, 29 марта 2020 года, начнутся полеты SSJ из Красноярска в Иркутск, Братск, Томск, Омск, Екатеринбург и Тюмень. Для этого планируется задействовать 5 SSJ в компоновке 100 мест экономкласса