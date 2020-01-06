Суперджет — Итоги 2019 года
1. Производство
Совершили первый полет 18 новых SSJ100 из них один SBJ
Это соответствует среднему темпу в 1,5 борта в месяц, против рекордных 3 (2014 год, произведено 36 SSJ: 35 серийных и один ресурсный)
По сравнению с прошлым годом темп снизился на 25%.
2. Поставки
Перелетели на базу 6 новых SSJ100:
- Азимут: 3
- Северсталь: 3, включая один борт с законцовками крыла — сайберлетами
По количеству поставленных новых самолетов данный год является одним из худших с начала серийного производсва, уступая только первому году серийного производства — 2011, при этом за рубеж не поставлено ни одного SSJ (год — % поставок за рубеж):
- 2011 — 20% (1/5)
- 2012 — 13% (1/8)
- 2013 — 50% (7/14)
- 2014 — 29% (8/28)
- 2015 — 38% (8/21)
- 2016 — 52% (11/21)
- 2017 — 12% (3/25)
- 2018 — 7% (2/28)
- 2019 — 0% (0/6)
31 декабря было сообщено о «бумажной» передаче 5 бортов ВЭБ для последующей передачи Аэрофлоту. Фактически борта еще находятся у ГСС в Ульяновске и Жуковском.
Обещание Юрия Слюсаря передать 15 SSJ не выполнены.
3. Продажи
Год не баловал заключением твердых контрактов, заключены только три новых твердых контракта — два с Аэрофлотом на поставку 10 SSJ (5 через ВЭБ и 5 через Сбербанк) из планируемых 100 и сомнительный договор с Kom Airlines на поставку 6 SSJ.
Cоглашений о намерениях так же было подписано не много:
Не были доведены до твердого контракта ряд соглашений и опционов, наиболее крупные — с Adria Airways (на 15 самолетов) и с Ямал (на 10 самолетов)
Фактически, можно признать работу по продажам SSJ в 2019 полностью проваленной.
4. Сертификация
Росавиация сертифицировала Superjet с законцовками крыла
Долгожданные (обещанные еще в 2016 году) сайберлеты прошли сертификацию в Росавиации, в 2020 ждем сертификат от EASA, но CityJet законцовок так и не дождался.
5. Главные успехи года
Авиакомпания «Азимут» вышла на операционную безубыточность доказав, что имея только SSJ в парке можно успешно работать
6. Провалы года
Катастрофа SSJ в Шереметьево 5 мая 2019 года — По данным Следственного комитета, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
7. Аферы года
Положительная новость для ГCС — Арбитраж расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей
8. Надежды года
Аэрофлот приступил к реализации стратегии развития региональных перевозок, совсем скоро, 29 марта 2020 года, начнутся полеты SSJ из Красноярска в Иркутск, Братск, Томск, Омск, Екатеринбург и Тюмень. Для этого планируется задействовать 5 SSJ в компоновке 100 мест экономкласса
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