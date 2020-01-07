В центр медицины катастроф Свердловской области передан новый вертолет Ми-8

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Новый вертолет МИ-8 с повышенными техническими характеристиками появился в ноябре 2019 года на вооружении территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Воздушное судно способно принять на борт одновременно от двух до шести пациентов и без дозаправки преодолеть 500 километров.

Первый рейс с максимальной нагрузкой состоялся накануне, когда из отделения реанимации Краснотурьинской городской больницы понадобилась эвакуация троих детей с сопровождением авиамедицинской бригады. На борту вертолета находится все необходимое реанимационное оборудование, предназначенное для полноценного оказания медицинской помощи во время полета. Один из малышей транспортировался в специальном неонатальном кювезе.

Как рассказал заведующий Краснотурьинским филиалом территориального центра медицины катастроф Свердловской области Константин Остриков, все пациенты удачно перенесли полет. 10-месячная девочка из Ивделя с ожогами и 5-летний мальчик, пострадавший в ДТП в Североуральске, были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Месячная девочка с врожденной патологией была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, ранее медицинскую эвакуацию в области осуществляли только вертолеты легкого класса, которые имеют возможность взять на борт лишь одного пациента.

«Новый вертолет позволит увеличить количество пациентов, одновременно эвакуируемых из удаленных городов и труднодоступных территорий, и повысит скорость их госпитализации в специализированные медицинские организации областного центра», — рассказал врач территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.

Сначала года вертолеты территориального центра медицины катастроф Свердловской области совершили только в Краснотурьинск 35 рейсов, порядка 70% из которых закончились медицинской эвакуацией.

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