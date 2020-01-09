Итоги 2019 года: спуск на воду новых кораблей
Обзор кораблей и судов ВМФ и ФСБ спущенных на воду в 2019 году.
1. Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
Спущен
Заводской № 02460
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8500 т.
Главные размерения: длина —110 м, ширина —20 м, осадка —6 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Дальность плавания:10000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 60+50 человек
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Возможно размещение ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
2. Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160.
Спущен
Заводской № 163
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина —91 м, ширина —14,2 м, осадка —4,4 м.
Дальность плавания:6000 миль
Автономность: 60 суток
Максимальная скорость хода: — 27 узлов
Экипаж: — 24 человек
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
3. Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380.
Спущен
Заводской № 2103
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2100 т.
Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
4. Корвет «Строгий» проекта 20380.
Спущен август 2019 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь"(Санут-Петербург).
Заводской № 1008
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2100 т.
Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
5. Малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631.
Спущен
Заводской № 638
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро» (Республика Татарстан).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина —74.1 м, ширина —11 м, осадка —2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания:1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
6. 7. 8. Малые ракетные корабли «Козельск», «Охотск» и«Вихрь» проекта 22800
Спущены
Заводские № 254, 255, 256
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина —67 м, ширина —11 м, осадка —4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания:2500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:
один УКСК (8 ячеек)
один 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановка АК-630
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
9. Минный тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700.
Спущен
Заводской № 524
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина —51.8 м, ширина —10,2 м, осадка —2,7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания:1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
10. Многоцелевая атомная подводная лодка К-573 «Новосибирск» проекта 885М.
Спущен
Заводской № 162
Проектант — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 9500 т.
Водоизмещение подводное: 11800 т.
Главные размерения: длина —133 м, ширина —11.5 м, осадка —10 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов
Глубина погружения (рабочая):520 м.
Глубина погружения (предельная):600 м.
Дальность плавания: не ограничена
Автономность: 100 суток
Экипаж: 85 человек
Вооружение:
8x4 ВПУ РК
10 533-мм торпедных аппаратов
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11. Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852.
Спущен
Проектант — АО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин"(Санкт-Петербург
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 14800 т.
Водоизмещение подводное: 30000 т.
Главные размерения: длина —184 м, ширина — 18,2м, осадка —9,2 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 15 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 32 узлов
Глубина погружения (рабочая):520 м.
Глубина погружения (предельная):600 м.
Дальность плавания: не ограничена
Автономность: 120 суток
Экипаж: 107 человек
Вооружение:
2 650-мм торпедных аппаратов
4 533-мм торпедных аппаратов
12. 13. Большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и«Волхов» проекта 636.3.
Спущены
Заводские № 01614, 01615
Проектант — ОАО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное/подводное: 2350/3100 т.
Главные размерения: длина —73,8 м, ширина —9,9 м, осадка —6,6 м.
Максимальная скорость хода надводная/подводная: 17/20 узлов
Предельная глубина погружения:350 метров
Автономность: 45 суток
Экипаж: 57 человек
Вооружение:
6х533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед.
14. Пограничный сторожевой корабль «Анадырь» проекта 22100.
Спущен
Заводской № 113
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Главные размерения: длина —91.8 м, ширина —14.8 м
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
15. 16. Пограничные сторожевые суда «Забайкалье» и «Таймыр» проекта 22120.
Спущены
Заводской № 053, 054
Проектант — ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина —70.8 м, ширина —10,4 м, осадка —3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания:6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
17. Пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» проекта 22460.
Спущен
Заводской № 511
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина —62.5 м, ширина —11 м, осадка —3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания:3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
18. Малый морской танкер «Михаил Барсков» проекта 03182.
Спущен
Заводской № 9001
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина —78,8 м, ширина —15,4 м, осадка —4,9 м.
Дальность плавания:1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человек
Грузоподъемность 1350 т.
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
19. Спасательное буксирное судно СБ-742 проекта 22870.
Спущен
Заводской № 010
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина —57 м, ширина —14 м, осадка —3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
20. Морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470.
Спущен
Заводской № 412
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: ~3200т.
Главные размерения: длина —69,7 м, ширина —15 м, осадка —5,2 м.
Дальность плавания:3000 миль
Автономность: 30 суток
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
21. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670.
Спущен октябрь 2019 на АО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Заводской № 08766
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз"(Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 4000 т.
Главные размерения: длина —81 м, ширина —16 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 32+25 человек
22. Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010.
Спущен октябрь 2019 на АО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Заводской № 01604
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз"(Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5200 т.
Главные размерения: длина —108 м, ширина —17,2 м.
23. Малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910.
Спущен
Заводской № 01801
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1000 т.
Главные размерения: длина —56,4 м, ширина —11,2 м, осадка —2,9 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания:2000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 17+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
24. 25. Большие гидрографические катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник» проекта 23040 Г.
Спущены
Заводской № 1203, 1204
Проектант — АО ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 192 т.
Главные размерения: длина —33 м, ширина —6,8 м, осадка —1,6 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания:2000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 9+2 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
26. Большой гидрографический катер «Михаил Казанский» проекта 23370.
Спущен
Заводской № 501
Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 130 т.
Главные размерения: длина —24,2 м, ширина —8,5 м, осадка —1,4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания:300 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 7+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
27. 28. Рейдовые водолазные катера РВК-1264 и РВК-1324 проекта 23040.
Спущены
Заводской № 1121, 1122
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 118 т.
Главные размерения: длина —28,1 м, ширина —5,6 м, осадка —3 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Экипаж: 3+5 человек
29. Катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т.
Спущен
Заводской № 1121, 1122
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: ~300 т.
Главные размерения: длина —48,9 м, ширина —6 м, осадка —2,2 м.
Итого: 9 надводных единиц, 4 подводных лодки, 4 единицы ФСБ, 12 единиц вспомогательного флота.
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