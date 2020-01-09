Итоги 2019 года: спуск на воду новых кораблей

Обзор кораблей и судов ВМФ и ФСБ спущенных на воду в 2019 году.

© Фото из открытых источников

1. Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.

Спущен 25.10.2019 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02460

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина —110 м, ширина —20 м, осадка —6 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания:10000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 60+50 человек

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Возможно размещение ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

© Фото из открытых источников

2. Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160.

Спущен 22.02.2019 на ООО Судостроительный завод «Залив» (Керчь).

Заводской № 163

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина —91 м, ширина —14,2 м, осадка —4,4 м.

Дальность плавания:6000 миль

Автономность: 60 суток

Максимальная скорость хода: — 27 узлов

Экипаж: — 24 человек

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

© mtdata.ru

3. Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380.

Спущен 21.10.2019 на ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Заводской № 2103

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2100 т.

Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

© Фото из открытых источников

4. Корвет «Строгий» проекта 20380.

Спущен август 2019 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь"(Санут-Петербург).

Заводской № 1008

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2100 т.

Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

© tatcenter.ru

5. Малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631.

Спущен 11.06.2019 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 638

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро» (Республика Татарстан).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина —74.1 м, ширина —11 м, осадка —2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания:1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

© politryk.ru

6. 7. 8. Малые ракетные корабли «Козельск», «Охотск» и«Вихрь» проекта 22800

Спущены 01.11.2019 на ФГУП Судостроительный завод «Море» (Феодосия).

Заводские № 254, 255, 256

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина —67 м, ширина —11 м, осадка —4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания:2500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:

один УКСК (8 ячеек)

один 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановка АК-630

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

© sun9-34.userapi.com

9. Минный тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700.

Спущен 30.05.2019 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)

Заводской № 524

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина —51.8 м, ширина —10,2 м, осадка —2,7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания:1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

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10. Многоцелевая атомная подводная лодка К-573 «Новосибирск» проекта 885М.

Спущен 25.12.2019 на ОАО ПО «Севмаш"(Северодвинск)

Заводской № 162

Проектант — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина —133 м, ширина —11.5 м, осадка —10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая):520 м.

Глубина погружения (предельная):600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение:

8x4 ВПУ РК

10 533-мм торпедных аппаратов

© cdnmundo2.img.sputniknews.com

11. Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852.

Спущен 23.04.2019 на ОАО ПО «Севмаш"(Северодвинск)

Проектант — АО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин"(Санкт-Петербург

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 14800 т.

Водоизмещение подводное: 30000 т.

Главные размерения: длина —184 м, ширина — 18,2м, осадка —9,2 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 15 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 32 узлов

Глубина погружения (рабочая):520 м.

Глубина погружения (предельная):600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 120 суток

Экипаж: 107 человек

Вооружение:

2 650-мм торпедных аппаратов

4 533-мм торпедных аппаратов

© volhovsmi.ru

12. 13. Большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и«Волхов» проекта 636.3.

Спущены 28.03.2019 и 26.12.19 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводские № 01614, 01615

Проектант — ОАО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное/подводное: 2350/3100 т.

Главные размерения: длина —73,8 м, ширина —9,9 м, осадка —6,6 м.

Максимальная скорость хода надводная/подводная: 17/20 узлов

Предельная глубина погружения:350 метров

Автономность: 45 суток

Экипаж: 57 человек

Вооружение:

6х533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед.

© korabel.ru

14. Пограничный сторожевой корабль «Анадырь» проекта 22100.

Спущен 14.06.19 на АО «Зеленодольский завод имени. А.М. Горького» (Татарстан).

Заводской № 113

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Главные размерения: длина —91.8 м, ширина —14.8 м

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

© Фото из открытых источников

15. 16. Пограничные сторожевые суда «Забайкалье» и «Таймыр» проекта 22120.

Спущены 18.04.19 и 29.07.19 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».(Санкт-Петербург)

Заводской № 053, 054

Проектант — ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина —70.8 м, ширина —10,4 м, осадка —3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания:6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

© nevskii-bastion.ru

17. Пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» проекта 22460.

Спущен 21.12.19 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».(Санкт-Петербург).

Заводской № 511

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина —62.5 м, ширина —11 м, осадка —3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания:3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

© to-ros.info

18. Малый морской танкер «Михаил Барсков» проекта 03182.

Спущен 27.08.19 АО «Восточная верфь"(Владивосток).

Заводской № 9001

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина —78,8 м, ширина —15,4 м, осадка —4,9 м.

Дальность плавания:1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человек

Грузоподъемность 1350 т.

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

© static.politros.com

19. Спасательное буксирное судно СБ-742 проекта 22870.

Спущен 22.05.19 Астраханский СРЗ АО «ЦС «Звёздочка»

Заводской № 010

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина —57 м, ширина —14 м, осадка —3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

© Фото из открытых источников

20. Морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470.

Спущен 02.12.19 ПАО Ярославский судостроительный завод

Заводской № 412

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: ~3200т.

Главные размерения: длина —69,7 м, ширина —15 м, осадка —5,2 м.

Дальность плавания:3000 миль

Автономность: 30 суток

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

© live.staticflickr.com

21. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670.

Спущен октябрь 2019 на АО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

Заводской № 08766

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз"(Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 4000 т.

Главные размерения: длина —81 м, ширина —16 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32+25 человек

© pbs.twimg.com

22. Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010.

Спущен октябрь 2019 на АО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

Заводской № 01604

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз"(Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5200 т.

Главные размерения: длина —108 м, ширина —17,2 м.

© korabel.ru

23. Малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910.

Спущен 26.06.19 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01801

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1000 т.

Главные размерения: длина —56,4 м, ширина —11,2 м, осадка —2,9 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания:2000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 17+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

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24. 25. Большие гидрографические катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник» проекта 23040 Г.

Спущены 20.09.19 и 10.10.19 на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Заводской № 1203, 1204

Проектант — АО ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 192 т.

Главные размерения: длина —33 м, ширина —6,8 м, осадка —1,6 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания:2000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 9+2 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

© korabel.ru

26. Большой гидрографический катер «Михаил Казанский» проекта 23370.

Спущен 28.08.19 на АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Заводской № 501

Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 130 т.

Главные размерения: длина —24,2 м, ширина —8,5 м, осадка —1,4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания:300 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 7+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

© Фото из открытых источников

27. 28. Рейдовые водолазные катера РВК-1264 и РВК-1324 проекта 23040.

Спущены 08.08.19 на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Заводской № 1121, 1122

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 118 т.

Главные размерения: длина —28,1 м, ширина —5,6 м, осадка —3 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Экипаж: 3+5 человек

© 2019.f.a0z.ru

29. Катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т.

Спущен 09.10.19 на ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область)

Заводской № 1121, 1122

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: ~300 т.

Главные размерения: длина —48,9 м, ширина —6 м, осадка —2,2 м.

Итого: 9 надводных единиц, 4 подводных лодки, 4 единицы ФСБ, 12 единиц вспомогательного флота.