Концерн «КРЭТ» разработал для авиации новый лазерный измеритель воздушной скорости «СВС-Л»

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Предприятия концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) совместно создали систему воздушных сигналов с лазерным измерителем воздушной скорости «СВС-Л». Ее предлагают использовать в военных БПЛА. Опытный образец впервые показали массовой аудитории в павильоне концерна на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

По словам Ильи Соколова, начальника сектора в АО «Аэроприбор-Восход» (входит в КРЭТ), система нужна, чтобы измерять, вычислять и выводить на индикатор информацию о барометрической высоте, скоростях (вертикальной, приборной и истинной воздушной) и числе Маха. После всех операций система подает электрические сигналы во взаимодействующее оборудование.

Информацию о скорости летательного аппарата относительно воздуха системе предоставляет лазерный измеритель воздушной скорости. Его совместно разработали «НИИТеплоприбор» и «Аэроприбор-Восход». Опытный образец измерителя также показали в ходе салона.

Илья Соколов рассказал о преимуществе нового изделия перед стандартными аналогами: «Нашему измерителю воздушной скорости не нужна система обогрева, он надежно работает в тяжелых условиях эксплуатации. Также важно, что все измерения бесконтактные, поэтому устройство можно целиком разместить в корпусе БПЛА. Снаружи будет только линза».

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