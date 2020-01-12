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Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QuzgCDbu0fY

Под новый год пришла интересная новость — российская компания начала проектирование порта в поселке Индига. Впервые о необходимости построить там порт заговорили ещё 150 лет назад. В этом выпуске рассказываем зачем он нужен и почему так долго не удавалось его построить.
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, Арктика
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