Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего

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Под новый год пришла интересная новость — российская компания начала проектирование порта в поселке Индига. Впервые о необходимости построить там порт заговорили ещё 150 лет назад. В этом выпуске рассказываем зачем он нужен и почему так долго не удавалось его построить.