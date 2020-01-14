Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга

А как вы думаете, могут ли машины самостоятельно убирать мусор и снег во дворах, на улицах, дорогах, заниматься покосом травы?

Мы не думаем, а знаем!

Представляем Вам наш новый проект — многофункциональную гусеничную машину SCARP на радиоуправлении.

© vk.com

Основные функции машины — это уборка улиц, дворов и автодорог от мусора, снега и покоса травы

Особенности машины:

-она простая в эксплуатации и легкая в управлении;

-позволяет безопасно выполнять работы, за счет дистанционного управления имеет нулевой радиус разворота, который позволяет работать там, где не проедет крупная техника в тесных дворах и других стеснённых условиях;

-может работать на склонах с углом наклона до 50*

-легко преодолевает препятствия: траншеи, жд рельс;

А также в наши машины мы можем устанавить:

— систему, которая гарантированно не позволит машине перевернуться при работе на крутых склонах.

— дистанционное управление даже из другого города или страны

— систему телеметрии. Это система, которая позволит собственнику бизнеса в режиме 24/7 контролировать состояние машины: сколько и когда проработал, когда выполнялось ТО, где он сейчас находится и т. д.

Машина может комплектоваться: Снежным отвалом или шнеком, коммунальной щеткой, косилкой, мульчером, траншеекопателем.

© vk.com

А в заключение хотели бы сказать.

Мы можем создать подобную машину для ваших задач по индивидуальным параметрам по цене в 2 раза ниже, чем импортные производители подобной техники.

Приглашаем вас к нам на производство

Мы покажем вам технику и объясним все возможности, характеристики машины.

И Вы сами оцените качество.