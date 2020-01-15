«Швабе» автоматизировал процесс изготовления оптических линз

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На производстве оптического стекла холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Лыткарино Московской области начали проектировку линз оптико-электронных приборов на новом ПО. Автоматизация процесса позволила исключить вероятность возникновения ошибки при вычислении.

Программное обеспечение применяют для автоматического расчёта характеристик линз и конструктивных параметров, в том числе радиуса кривизны пробных стекол и других материалов, а также толщины изделий. С его помощью специалисты могут максимально оперативно подобрать требуемую деталь для выбранной части оптической системы.

Внедрил программу Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе». На российском рынке предприятие занимает первые позиции в области производства стекольной продукции и ведёт поставки своей продукции более чем в 30 стран.

В сравнении с аналогами ПО, созданное специалистами ЛЗОС, визуально представляет результаты расчёта, проще в использовании и обладает достаточным функционалом для конструкторов и технологов.

«Благодаря новому ПО мы полностью автоматизировали процесс расчёта и подбора параметров линз. Сегодня программа запущена в двух научно-производственных комплексах ЛЗОС, специализирующихся на обработке крупногабаритной оптики и производстве оптического стекла», — отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Программа также выполняет автоматическую проверку корректности вводимых значений и расчет с ручным и автоматическим учётом «правила знаков».