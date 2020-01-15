В первый этап проекта композитного кластера в Воронеже инвестировано более 1 млрд рублей

© Фото из открытых источников

В ОЭЗ ППТ «Центр» на площадке нового завода по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов «ИК Масловский» (торговая марка «Ламплекс Композит») завершились основные строительные работы. Специалисты приступили к монтажу высокотехнологичного европейского оборудования.

Только в 2019 году в строительство этого завода было направлено более 1 млрд рублей.

Полный комплект производственных линий последнего поколения от компании Aerospace Composites GmbH был доставлен в Воронеж в 2019 году, что стало одним из важных рубежей в реализации первого этапа масштабного проекта. Далее для осуществления монтажных работ на строительную площадку прибыла делегация высококвалифицированных специалистов из Германии.

Под контролем немецких коллег работники предприятия приступили к освоению инновационного оборудования. К текущему моменту для этих целей уже значительно расширен штат компании «ИК Масловский»: укомплектован основной инженерно-технический состав, принят технологический и ремонтный персонал.

«Ламплекс Композит» станет частью Композитного кластера. Вторым его участником будет ООО «Аэрокосмические композитные технологии» по производству композитных конструкций, корпусов и деталей для космических кораблей многоразового использования, рамных конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных изделий на основе углеволокна.

По предварительной оценке, общий объем инвестиций в реализацию проекта по созданию кластера до 2023 года составит более 5 млрд рублей.

Генеральный директор заводов «Ламплекс Композит», «Аэрокосмические композитные технологии» Вячеслав Курсаков:

— Мы фактически вышли на финишную прямую в реализации первого этапа проекта, приступив к осуществлению монтажных работ. В нашем активе есть главные составляющие современного инновационного производства: европейское оборудование, лучшие мировые технологии и высокопрофессиональные