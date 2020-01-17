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Армия и Флот

Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники

 © topwar.ru

На вооружение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ поступили новейшие образцы БМД и бронетранспортеров. Передача седьмого батальонного комплекта военной техники личному составу 234-го полка состоялась в Пскове, 17 января, на плацу 1140-го артиллерийского полка.

Уточняется, что боевые машины поступили в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Святого благоверного Александра Невского.

 © topwar.ru
Источник: https://topwar.ru/166844-pskovskie-...lonnyj-komplekt-boevoj-tehniki.html

ВС РФ, ВДВ, Псковская область
  • Seriomilander Seriomilander
    17.01.2017:15:18

    Итого:

    31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада - 2 батальонных комплекта.

    106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия:

    137-ой гвардейский парашютно-десантный полк - 2 батальонных комплекта.

    76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия:

    104-й гвардейский десантно-штурмовой полк - 2 батальонных комплекта.

    234-й гвардейский десантно-штурмовой полк - 1 батальонный комплект.

    P.S. В 76-гвардейской десантно-штурмовой дивизии перевооружили на новые БМД-4М уже 33% или 3 из 9 батальонов. А всего в 10 полках и 4 бригадах ВДВ (бригаду СпН не считаю) получается 42 батальона, плюс 1 отдельный в Феодосии, итого 43, правда, некоторые из них на БТР, а не на БМД. На сегодняшний день выходит 7 из 43 или 16% перевооружены на БМД-4М. Ждем остальные!

    Отредактировано: Seriomilander~17:25 17.01.20
    #1184242
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