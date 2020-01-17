Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники

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На вооружение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ поступили новейшие образцы БМД и бронетранспортеров. Передача седьмого батальонного комплекта военной техники личному составу 234-го полка состоялась в Пскове, 17 января, на плацу 1140-го артиллерийского полка.

Уточняется, что боевые машины поступили в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Святого благоверного Александра Невского.

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