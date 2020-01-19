Благоустройство. Мгновения 2019 года

© admkrai.krasnodar.ru

Сентябрь.

В Самаре открыли Крымскую площадь и сквер имени Фадеева

7 сентября в день города состоялось торжественное открытие Крымской площади и сквера имени Фадеева. Благоустройство общественных пространств длилось около трёх месяцев.

© samregion.ru

© samadm.ru

Малозаметный участок на улице Урицкого превратился в уютное общественное пространство. На площади уложено новое плиточное покрытие и рулонный газон с автополивом, высажены более 250 деревьев и кустарников различных видов. Появились здесь и узнаваемые символы Крыма: Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда с фонтаном и мозаичным панно с очертанием полуострова. В сочетании со светлым плиточным мощением и обилием хвойных растений они создают атмосферу Крымского курорта.

© samadm.ru

Для комфортного отдыха оборудованы беседки, установлены около 30 скамеек и 19 урн.

Открытие еще одного общественного пространства было приурочено ко Дню города — это сквер имени Фадеева на проспекте Ленина.

© samadm.ru

Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч м2. В сквере появились современные скамейки, навесы от солнца, урны, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, застелили рулонный газон с автополивом.

В сквере было высажено более 30 полноразмерных дерева и 700 кустарников, появились эко-дорожки. Клумбы, выполненные в виде кругов, использование белого декоративного камня в украшении ландшафта создают в сквере космическую обстановку.

© samadm.ru

Продолжает космическую тему и уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими объектами.

© samadm.ru

© samadm.ru

Сквер по праву можно назвать не только космическим, но и спортивным. Здесь оборудован каскад спортивных площадок: хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки, установлены тренажры под открытым небом, уложена современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.

Октябрь

В Балаково Саратовской области благоустроен сквер в 4-м микрорайоне

Проект благоустройства сквера за кинотеатром «Россия» в 4-м микрорайоне был реализован по программе поддержки местных инициатив. Сейчас здесь высажены деревья, установлены беседки и скамейки.

© saratov.gov.ru

В следующем году благоустройство сквера будет продолжено.

В сквере на проспекте Героев отремонтированы тротуары, заменены бордюры, организованы скамейки. На территории аллеи установлены монументы, посвященные памяти героев-земляков.

© saratov.gov.ru

Всего в этом году на формирование комфортной городской среды Балаковскому району было выделено 72 млн. рублей. На эти средства отремонтировано 20 дворов, благоустроено 3 общественные территории (второй этап парка у кинотеатра «Октябрь», сквер на ул. Минской, сквер на проспекте Героев).

Ноябрь

В Курске открыли светомузыкальный фонтан

На Театральной площади Курска появился светомузыкальный фонтан. Он представляет собой мультиформатную образовательную площадку.

© adm.rkursk.ru

Диаметр чаши фонтана 19,5 метра, высота струй — до 10 метров. В центре композиции расположен водный экран, на который проецируется лазерное и видеошоу.

© adm.rkursk.ru

Музыкальное сопровождение представляют 15 композиций.

В Шадринске Курганской области протестировали обновлённый фонтан

Заработавший в минусовую температуру фонтан удивил жителей Шадринска. 29 ноября в сквере Победы публично проверили функционирование объекта.

© kurganobl.ru

Работы по результатам аукциона выполняла фирма из Барнаула — ООО «Аквахимсервис». Он успешно прошёл гидравлические испытания. Специалисты сольют воду, просушат коммуникации и законсервируют фонтан до весны.

Сквер с нуля создан в Сочи

Новая общественная зона открыта в Адлерском районе.

© admkrai.krasnodar.ru

На месте пустыря на площади 2 тыс. м2 установили детскую и спортивную площадки, брусчатое и резиновое покрытие, скамейки. Также проведено электроосвещение и озеленение территории.

На постройку потратили почти 12 млн рублей. Деньги выделены по федеральной программе «Комфортная городская среда».

В следующем году благоустройство общественных пространств продолжится. Сейчас на курорте идет инвентаризация всех земель для определения свободных участков. На них в дальнейшем и появятся скверы и спортплощадки.

Декабрь

Три парка благоустроены в 2019 году в Кавказских Минеральных Водах

1. Закончен проект благоустройства городского парка Кавказских Минеральных Вод.

© s12.stc.all.kpcdn.net

Здесь созданы фонтан, летняя сцена, входная группа. Также модернизировано освещение, построена детская площадка, сделана парковка, отремонтированы дорожки, заменены элементы парковой инфраструктуры.

© stavregion.ru

2. Парк «Цветник». Его благоустройство было начато в 2018 году на средства курортного сбора. Второй этап реконструкции был выполнен в текущем году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Заменены все коммуникации, установлены светильники, вымощены пешеходные аллеи, установлены скульптуры, скамейки, восстановлены ступени из машукского камня. Также произведено озеленение, оформлены цветники, клумбы, газоны. Украшением обновлённого «Цветника» стали новые арт-объекты. Кроме того, в текущем году средства курортного сбора были направлены на благоустройство прилегающей к парку территории.

© s12.stc.all.kpcdn.net

3. Парк «Комсомольской поляны» в посёлке Иноземцево. Парк отдыха получил новый облик в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. На «Комсомольской поляне» благоустроены зоны отдыха и пешеходные тропы, установлен игровой городок для детей, построены памп-трек, роллердром и многофункциональная спортплощадка для молодёжи. В центре парка размещена концертная площадка на 20 тысяч зрителей.

© s16.stc.all.kpcdn.net

Общий объём финансирования проекта составил свыше 90 миллионов рублей.

© s16.stc.all.kpcdn.net

Обновленный Парк 30-летия Победы открылся в Орехово-Зуеве Московской области

21 декабря состоялось официальное открытие обновленного парка Победы. Площадь парка составляет почти 9 гектаров.

Ещё два года назад здесь было поросшее кустами и травой место и в то, что тут появится современный парк, мало кто верил.

© 360tv.ru

Но невозможное стало возможным: В 2017 году закипела работа, и в результате появился принципиально новый для Орехово-Зуева парк с фонтаном, монументом участникам Великой Отечественной войны, обустроенной набережной, спортивными, игровыми площадками, сценой и одним из самых больших в Подмосковье скейт-парком.

© inorehovo.ru

Изюминкой обновленного парка стал пирс, с которого открывается вид на Клязьму — такого объекта в Орехово-Зуеве ещё не было.

© inorehovo.ru

© ozmo.ru

© mosreg.ru

Набережную им. Менделеева и Центральный парк благоустроили в подмосковной Дубне

Дубна — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года.

«Проект благоустройства набережной имени Менделеева и Центрального парка направлен на создание четкого функционального зонирования территории с выявлением преимущественно природно-экологических участков, предназначенных для тихого отдыха, с реставрацией исторической части и с формированием функциональных зон активного отдыха — детских, спортивных, зрелищных, культурно-просветительских, образовательных, а также особой зоны пляжа», — отметили в Министерстве благоустройства Московской области.

© mosreg.ru

Рабочие провели устройство линий наружного освещения, установили малые архитектурные формы. Создали новую тропиночную сеть, уложили новую брусчатку. На набережной обустроены и восстановлены три спуска и ротонды. Построена новая просторная волейбольная площадка.

© files.vm.ru

Для детей разных возрастов создали две современные познавательные площадки, также есть амфитеатр, коворкинг, лекторий. Для спортсменов обустроена зона воркаута.

Кроме этого, для любителей тенниса оборудована площадка, есть шахматные столы. На площади перед ДК «Мир» установили арт-объект «Солнечная система», также сделали новую систему видеонаблюдения и Wi-Fi.

Произведены работы на Молодежной поляне, отремонтирована сцена для городских мероприятий. Высажено 1350 кустарников.

В Чите после капремонта открыли парк здоровья «Берёзка».

На его ремонт выделили 39 млн рублей.

© zab.ru

В парке обустроили многофункциональный спортивный стадион с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, детскую площадку, положили асфальтовое и специальное прорезиненное мягкое покрытие, в летнее время будет озеленение территории.

© zab.ru

© zab.ru

В зимнее время в парке организуют массовое катание на коньках.

© zab.ru

В Вытегре Вологодской области воссоздали облик дореволюционной набережной

© vologda-oblast.ru

Проект, выигравший грант Минстроя России, разработан в соответствии с архитектурными традициями 19 века. Входная группа, представлена деревянными воротами и открывает доступ на смотровую площадку, пешеходную зону и стилизованную деревянную набережную. Главным украшением нового архитектурного пространства стала ротонда с небольшим парусно-гребным судном на шпиле. Такое же судно изображено и на гербе Вытегры.

© vologda-oblast.ru

Общая стоимость работ составит более 180 миллионов рублей, где 140 миллионов — доля федерального бюджета, 40 миллионов — средства области.

© vologda-oblast.ru

На втором и третьем этапах реализации проекта «Вытегорье — корабельная сторона» будет проведена реконструкция пассажирского причала и строительство инженерных сетей к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский».

© vologda-oblast.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://riamo.ru/article/405875/5-prichalov-otremontirovali-v-tsentre-i-na-yugo-vostoke-moskvy.xl

http://saratov.gov.ru/news/glava_regiona_oznakomilsya_s_itogami_rabot_po_blagoustroystvu_v_g_balakovo/

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=98421&page=84&year=2019

http://kurganobl.ru/content/v-shadrinske-protestirovali-obnovlyonnyy-fontan

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/510109/

https://stavregion.ru/news/2019/12/04/vitalij-mutko-oznakomilsya-s-hodom-blagoustrojstva/

https://360tv.ru/news/zima/obnovlennyj-park-30-letija-pobedy-otkrylsja-v-orehovo-zueve/

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/dubna/naberezhnuyu-imeni-mendeleeva-i-park-blagoustroili-v-dubne

https://zab.ru/news/123349_park_beryozka_v_chite_otkryli_posle_kapremonta_na_39_mln_rublej

http://vologda-oblast.ru/novosti/v_vytegre_vossozdali_oblik_dorevolyutsionnoy_naberezhnoy/