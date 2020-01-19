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Видеоблог

В России объявлен самый важный в истории госзаказ. Как в нём участвовать

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/g2_xfB4hcg4

Главная тема выпуска — объявленные меры по улучшению демографической ситуации в стране. Объясняем зачем это понадобилось и какой у нас есть выбор. Вместе с этим говорим о новых производствах и разбираем три завода, возрождённых после кризиса. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, демография
  • Нет аватара alex_uns
    19.01.2019:32:56

    То есть решение демографической проблемы возможно только социалистическими методами.

    Даешь социализм!

    #1184521
    • Олег Усачёв Олег Усачёв
      19.01.2019:56:52

      Социалистическими? Хммм… Не слышал о таких «проектах» ранее    

      #1184525
      • Нет аватара alex_uns
        19.01.2020:02:13

        Да. это социализм — когда государство берет на себя задачу решать частные проблемы. Капиталистам насрать сколько у тебя детей и как ты их вырастишь.

        #1184526
        • Олег Усачёв Олег Усачёв
          19.01.2020:28:09

          Возможно. Однако если присмотреться, то можно рассмотреть, что у нас и капитализм и демократия не слабо так отличается от западной    

          #1184542
          • Нет аватара alex_uns
            19.01.2020:38:12

            А Вы разве не поняли, что я за мысль высказал. А мне кажется, что отлично поняли.

            Есть вещи, которые капитализм не в состоянии решить. Стало очевидно, что если сохранять это ваше не отличается, то решения демографической проблемы не будет. Так это ваше не отличается — это пока.

            А если вы будете упираться ножками против социализма, то ваши ножки сломаются как спички. Силы будут не равные.    

            #1184547
          • Нет аватара alex_uns
            19.01.2020:42:14

            Да… и не путайте демократию и социализм. Это вещи разного уровня.

            #1184548
  • Ruslan Ruslan
    19.01.2019:33:59

    Евгений, а у Вас сколько детей?    

    #1184523
  • Нет аватара Neta
    19.01.2020:04:57

    Мне как многодетной маме и многовнучатой бабушке (и прабабушке уже) очень приятно, что суровый взгляд государства, наконец-то, повернулся к семье и детям. Что и говорить, преференции большие. Будем надеяться, что чиновничество на местах не будет ставить палки в колеса, как это бывает довольно часто.

    #1184529
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