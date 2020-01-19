В России объявлен самый важный в истории госзаказ. Как в нём участвовать

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/g2_xfB4hcg4

Главная тема выпуска — объявленные меры по улучшению демографической ситуации в стране. Объясняем зачем это понадобилось и какой у нас есть выбор. Вместе с этим говорим о новых производствах и разбираем три завода, возрождённых после кризиса. Приятного просмотра!