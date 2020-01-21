Партия российских автокранов поставлена в Туркменистан
Галичский автокрановый завод из Костромской области, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», поставил партию автокранов в Туркменистан для реализации новых масштабных инфраструктурных проектов.
Завод изготовил 22 автокрана КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тонн в комплектации с гуськом на шасси КАМАЗ-43118 (6×6) ЕВРО-3 по заказу ВТК «КАМАЗ» для комплексной поставки в Туркменистан.
Автокраны задействованы в строительстве транспортной инфраструктуры, нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве. В Туркменистане стартуют новые масштабные проекты, поэтому потребности страны в спецтехнике возрастают каждый год.
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