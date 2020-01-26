Еще 74 новых автобуса «ЛиАЗ» прибыли в Нижний Новгород

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74 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ прибыли в Нижний Новгород 27 декабря.

Ранее Нижний Новгород получил 56 автобусов. В настоящее время все они уже пришли регистрацию в ГИБДД и вышли на маршруты.

Все автобусы, которые получил город, приспособлены для маломобильных граждан. В салонах оборудованы места для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря. Ходовая часть и узлы автобусов оптимизированы для долгих подъемов. Также в них установлены валидаторы для оплаты проезда, мониторы и кондиционеры, которые зимой работают на обогрев воздуха.