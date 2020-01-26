НПФ «Видар» представила улучшенную оптико-электронную систему обнаружения гражданских беспилотников

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Научно-производственная фирма «Видар» улучшила свою систему обнаружения гражданских беспилотных летательных аппаратов. На Международной выставке «Интерполитех-2019» генеральный директор компании Дмитрий Кольцов рассказал к, что именно изменилось в системе.

По его словам, чтобы увеличить дальность распознавания беспилотников и снизить количество ложных срабатываний, специалисты изменили как программную, так и аппаратную часть.

Например, камеру с 12-кратным увеличением заменили на 30-кратную. Благодаря этому в нормальных погодных условиях (способствующих запуску БПЛА), можно обнаружить летательный аппарат размерности DJI Phantom 4 на дальности 1200 метров. Более крупные объекты определяются и на большей дистанции.

Этой же цели, по словам Дмитрия Кольцова, служат усовершенствованные алгоритмы машинного зрения и дополнительные вычислительные мощности системы.

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