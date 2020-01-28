«Газпром нефть» поставила полимерно-битумные вяжущие для строек в Латинской Америке

© gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» осуществила поставку полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) для строительства крупнейшего инфраструктурного объекта в Латинской Америке — транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor. Автомобильная магистраль объединит восточное и западное побережье южноамериканского континента в единую транспортную сеть. Инновационные битумы производства Рязанского завода битумных материалов «Газпром нефти» используются для укладки асфальтового покрытия 277-километрового приграничного участка автомобильной трассы в Бразилии и Парагвае.

Специализированная рецептура ПБВ для автодороги Bi-Oceanic Corridor была разработана в научно-исследовательском центре «Газпром нефти» в Рязани по международной методологии Superpave. Состав инновационного битума адаптирован под климатические условия региона — высокую температуру воздуха и тропическую влажность. Также при разработке ПБВ учитывались горный рельеф местности и будущий трафик легкового и большегрузного транспорта. Планируется, что специальная рецептура вяжущего обеспечит надежную эксплуатацию автомобильной дороги на протяжении более 10 лет.

Поставка полимерно-битумных вяжущих в Латинскую Америку из России осуществлена морским и автомобильным транспортом в специальных запатентованных среднетоннажных кубовидных емкостях — кловертейнерах, которые обеспечивают сохранение качественных характеристик битума.

«Ряд продуктов нашей битумной линейки на сегодняшний день не имеет аналогов в России и мире. Это преимущество наряду с технологиями, современными производственными мощностями, широкой логистической сетью и научно-технической экспертизой позволяют нам развивать географию бизнеса и участвовать в реализации крупных международных инфраструктурных проектов. На сегодняшний день наши битумные материалы поставляются в 57 стран мира, практически на все континенты планеты».

Дмитрий Орлов © gazprom-neft.ru

Дмитрий Орлов генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»