«Технодинамика» модернизировала шасси Ил-112 В

архивное фото © static.riafan.ru

Самарское предприятие «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступает к поставкам агрегатов для самолета Ил-112 В. До конца года Воронежскому самолетостроительному обществу (ВАСО) будет передана партия модернизированных шасси и гидроцилиндров.

На сегодняшний день на предприятии успешно проведены ресурсные испытания гидроцилиндров шасси и других систем самолета в объеме 1000 взлето-посадок. До 2024 года их ресурс будет увеличен до 15 тысяч в/п. Также в полном объеме проведены копровые испытания основной и передней опор шасси. Завершены повторно-статические испытания передней опоры шасси в объеме 150 в/п, а также испытания системы разворота передней опоры шасси в объеме 150 в/п. Кроме того, в конце прошлого года начаты повторно-статические испытания основной опоры шасси.

В 2019 году конструкторы «Авиаагрегата» провели доработку конструкции опытных опор шасси и гидроцилиндров Ил-112 В по результатам монтажа в составе самолета в ПАО «ВАСО» и изолированных испытаний агрегатов на «Авиаагрегате». Так, доработаны проводка трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112 В, а также система герметичности в гидроагрегатах.

«Создание нового военно-транспортного самолета — одна из главных программ отечественного авиастроения, реализуемых в настоящее время. И участвовать в ней — большая честь для холдинга, — заявил генеральный директор холдинга „Технодинамика“, куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. — Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, оперативно реагируя на их требования. В соответствии с решением по оптимизации взлетной массы самолета вносятся коррективы в конструкторскую документацию и технологические процессы».

Контракт на разработку шасси и гидроцилиндров для самолета Ил-112 В холдинг «Технодинамика» и АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» заключили в 2015 году. Согласно договору, «Авиаагрегат» провел опытно-конструкторские работы по разработке основных и передней опор шасси и гидроцилиндров для воздушного судна. Первые комплекты переданы ПАО «Ил» для статических и летных испытаний в 2017 году.