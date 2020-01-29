В Алтайском крае начато строительство животноводческого комплекса «Курочкино» на 6000 голов КРС

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В Тальменском районе Алтайского края дан официальный старт масштабному строительству животноводческого комплекса «Курочкино» на шесть тыс. голов КРС. Крупную молочную ферму строит «ЭкоНива». Это третий шеститысячник компании. Два других уже работают на полную мощность в Новосибирской и Рязанской областях.

Ежедневная производственная мощность строящегося ЖК «Курочкино» составит в среднем 150 тонн молока, ежегодно здесь планируют доить около 55 тыс. тонн. Объем инвестиций в один из крупнейших молочных комплексов в стране составит 3,2 млрд рублей.

— Проведены подготовительные работы, сейчас заливаем фундамент, — говорит Сергей Кудрявцев, исполнительный директор «ЭкоНива Алтай». — Несмотря на зимний сезон, мы активно работаем. Ввод в эксплуатацию нашей молочной фермы запланирован на конец 2020 года. Выход на проектную мощность сможем осуществить к зиме 2021 года.

Нетели будут завезены в «Курочкино» двумя партиями: в конце этого и в начале следующего года. Будущий ЖК оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект инфраструктуры комплекса включает в себя шесть коровников на 1000 голов каждый, родильное отделение, силосную площадку и лагуны для хранения навоза. В доильном зале появятся сразу две доильные «карусели» на 72 места каждая. Запуск предприятия позволит создать около 200 рабочих мест.

— На сегодняшний день в Алтайском крае у «ЭкоНивы» 17500 тыс. га земель, — продолжает Сергей Кудрявцев. — В аграрном сезоне 2019 года мы высевали на алтайских полях яровую и озимую пшеницу, горох, кукурузу. Урожаем остались довольны.

В предстоящем сезоне в хозяйстве планируют взять курс на возделывание кормовых культур. Все силы будут направлены на формирование кормовой базы для рогатых постояльцев, первые из которых поселятся в уютном ЖК уже в конце текущего года.

© ekoniva-apk.ru