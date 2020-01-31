Ход строительства новых станций Московского метрополитена. Январь 2020 года
«Юго-Восточная»
"Окская"
«Авиамото́рная»
"Нижегородская"
"Лефортово"
"Стахановская"
Источник: https://stroi.mos.ru/gallery/2272
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