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Фотофакты

Ход строительства новых станций Московского метрополитена. Январь 2020 года

«Юго-Восточная»

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

"Окская"

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

«Авиамото́рная»

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

"Нижегородская"

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

"Лефортово"

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

"Стахановская"

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru

 © mosmetro.ru
Источник: https://stroi.mos.ru/gallery/2272

Москва, метро
  • Нет аватара nabludatel71
    31.01.2014:56:16

    А почему ударения только у некоторых названий стоят? Если уж считать, что Окская можно неправильно произнести, то Стахановская и подавно (молодёжи особенно), да и НижегородскАя при желании тоже можно сказать.   

    #1186464
  • Human RS Human RS
    31.01.2017:39:59

    Хороший материал, негоже ему в личном блоге быть. Перенес в Фотофакты.

    Только ссылка на источник нужна не просто на сайт Москвы, а на страницу с фотками. Я поправил, но ты это впредь должен сам не забывать делать.

    Отредактировано: Human RS~17:45 31.01.20
    #1186488
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