ВЭБ.РФ реализовал масштабный транспортный проект в Тверской области

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Новые 438 автобусов выйдут на линии общественного транспорта в Тверской области в начале февраля при финансовой поддержке госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Поставка транспорта профинансирована ВЭБ.РФ. Объем средств составил свыше 3 млрд рублей. Договоры лизинга подписаны между Группой ВЭБ.РФ и ООО «Верхневолжское АТП».

В настоящее время в АТП завершается создание объектов, необходимых для обслуживания автобусов, отдыха водителей.

С 3 февраля на линию выйдут 115 автобусов по 39 маршрутам. С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавится 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 13 маршрутов и 117 автобусов.

Автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты.

Новые автобусы оформлены в едином стиле. Это машины экологического стандарта «Евро-5» — низкопольные, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, всем необходимым для комфортной перевозки маломобильных граждан.

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Машины оснащены современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, всем необходимым для комфортной перевозки маломобильных граждан.