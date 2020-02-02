В трех муниципалитетах Краснодарского края открыты спортивные объекты

© admkrai.krasnodar.ru

6 декабря в Белореченском районе начал работу новый спорткомплекс, в Крымске — площадка для выполнения нормативов ГТО, а в Тимашевске — обновленный городской стадион.

Малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности площадью около 1300 квадратных метров построен в станице Рязанской. Он включает в себя спортзал размером 38 на 22 метра, душевые, раздевалки, тренерские комнаты и инвентарную.

— Спорткомплекс предназначен для занятий игровыми видами спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом. Стоимость объекта составила 37,7 млн рублей, из них 29,2 миллиона — средства краевого бюджета.

В Тимашевске открылся стадион после капитального ремонта. Объект обрел вторую жизнь благодаря субсидии в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость ремонта — 33,9 млн рублей. На стадионе обновили легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в высоту и длину, установили новые пластиковые сидения, благоустроили прилегающую территорию.

© admkrai.krasnodar.ru

Спортплощадка в Крымске построена в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Она имеет специальное резиновое покрытие, оборудована тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями и шведскими стенками, а также инвентарем и оборудованием для выполнения нормативов ГТО. Кроме этого, на площадке установлена платформа для настольного тенниса, щит для баскетбола, стена для альпинистских тренировок. На создание объекта затрачено более 3 млн рублей.

© admkrai.krasnodar.ru

Напомним, целью проекта «Спорт — норма жизни» является увеличение к 2024 году до 55% доли кубанцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

© admkrai.krasnodar.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!