ЧМЗ начал экспорт в Чехию, Турцию и Республику Корея гафниевой проволоки для плазменных машин

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Чепецкий механический завод (Удмуртия, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») впервые поставил проволоку из гафниевых сплавов повышенной точности зарубежным заказчикам — производителям расходных материалов для машин плазменной резки. Первые экспортные поставки выполнены в Чехию, Турцию и Республику Корея, заинтересованность также проявили компании из Германии, Китая и США.

Гафниевая проволока АО ЧМЗ производится по международному стандарту ASTM В737 и используется в качестве электрода в работе плазмотрона. В её основе — йодидный гафний с чистотой 99,9%. На заводе освоен полный цикл производства гафниевой проволоки: от исходного сырья до волочения и упаковки готовой продукции. Чепецкий механический завод выпускает гафниевую проволоку диаметром от 0,8 мм и выше.

«Плазменная резка металлов находит активное применение в энергомашиностроении, приборостроении, авиационной промышленности и металлургии. Ежегодный рост производства плазменных машин влечет за собой потребность в расходных материалах. В связи с возрастающим спросом на данный вид продукции Чепецкий механический завод планирует кратное увеличение объемов производства гафниевой проволоки. Портфель заказов в 2020 году уже превышает 60 млн. рублей», — прокомментировал руководитель проекта по новым продуктам АО ЧМЗ Иван Труштин.

Специалисты АО ЧМЗ также прорабатывают возможности производства на основе гафниевой проволоки сеток вакуумных устройств, СВЧ-генераторов для российского и международного рынков.

По итогам 2019 года выручка АО ЧМЗ от реализации высокотехнологичной продукции из гафния составила более 200 млн руб. Наиболее востребованные продукты в гафниевой линейке АО ЧМЗ — прутки йодидного гафния, пластины, лигатуры, таблетки из порошка гафния, оксид гафния. Производство гафниевой продукции АО ЧМЗ полностью основано на российских технологиях и позволяет перерабатывать те продукты, которые образуются в производстве реакторного циркония. Предусмотренная в технологическом цикле регенерация кислот и щелочей существенно улучшает экологические показатели производства.

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