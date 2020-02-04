Завод «ДИОКСИД» из Екатеринбурга начал производство оборудования для СПГ

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В России в настоящее время актуальна и имеет большие перспективы организация производства СПГ (сниженного природного газа) и внедрение различных технологий с использованием СПГ. Проекты по производству СПГ имеют статус федерального значения и получают большие объемы инвестиций, в т. ч. от зарубежных стран.

В связи с тем, что криогенное оборудование и оборудование для СПГ являются частью одной отрасли, в начале 2020 года завод «ДИОКСИД» (г. Екатеринбург) внедрил на своей промышленной площадке технологию производства оборудования для СПГ. Данное оборудование служит для хранения, транспортировки и регазификации сжиженного природного газа. Текущее производство является следствием расширения номенклатуры производимых единиц оборудования за последние годы.

Обладая соответствующими ресурсами, компания готова осуществлять изготовление и поставки клиентам следующего оборудования для СПГ-проектов: Резервуары стационарные (вертикального или горизонтального исполнения) объемом до 100 м3 рабочим давлением до 4,0МПа, Цистерны транспортные объемом до 40 м3, Испарители продукционные атмосферные (регазификаторы) производительностью до 10 000 нм3/ч. Также, компания «ДИОКСИД», имея в штате необходимый технический персонал, оказывает конструкторские, проектные, пусконаладочные, строительно-монтажные и другие инжиниринговые услуги для реализации СПГ-проектов.

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