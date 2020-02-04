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Энергетика и ТЭК

«РусГидро» ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт

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В Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое.

Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%.

Станция, строительство которой было начато высоко в горах на реке Ардон еще в советское время, работает на самом большом напоре в России — 609 м. Ее деривационный тоннель длиной более 14 километров — один из самых протяженных тоннелей России. На станции установлены две самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа, по 173 МВт каждая.

Зарамагская ГЭС-1 построена «РусГидро» по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на реке Ардон — приток реки Терек. Проектная годовая выработка электроэнергии станции — 842 млн кВт ч. По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане.

Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского регионав.

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Источник: https://etokavkaz.ru/news/74179

Русгидро, Зарамагская ГЭС-1, Северный Кавказ, Северная Осетия
  • Нет аватара termometrix
    04.02.2016:57:15

    Поздравляю!

    Одна из сложнейших и знаковых строек введена в эксплуатацию.

    #1187122
  • Нет аватара termometrix
    04.02.2017:01:31

    Проект реализуется в сложных природных условиях и отличается рядом уникальных для российской гидроэнергетики технических решений — в частности, Зарамагская ГЭС-1 будет иметь самый большой в России напор, самые мощные ковшовые гидротурбины и самый длинный деривационный тоннель. Управление строительством осуществляет АО «Зарамагские ГЭС», являющееся дочерним предприятием ПАО «РусГидро».

    https://russos....om/1348692.html

    Расчётный напор, 609 м

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    Еще одна я бы сказал мегастройка.Надеюсь будет достроена

    — Что происходит вокруг Загорской ГАЭС-2? Почему в принципе было принято решение ее достраивать, а не просто заморозить?

    — Решение о достройке не принято. По результатам проведения опытных исследований, научных изысканий и работ на опытных площадках Научно-технический совет ЕЭС с участием Российской академии наук доказали возможность подъема здания станционного узла методом компенсационного нагнетания. Мы приняли решение о реализации первого этапа — выравнивании здания. Если это произойдет, тогда мы вернемся к вопросу рассмотрения целесообразности достройки.

    — Сколько времени займет принятие решения?

    — В 2022 году мы должны принять решение о достройке.

    — Но вы предварительно пока не оценивали, сколько это будет стоить?

    — Оценки стоимости достройки станции делали раньше. Но сейчас нужно цифры пересматривать.

    — Это около 70 млрд руб.

    — Меньше, порядка 40 млрд руб. Более 70 млрд руб. потрачено ранее на строительство, поэтому законсервировать и еще нести расходы на это — тяжелое решение. Надо не совершить ошибку при принятии решения о восстановлении и достройке станции. Ведь это тоже большие затраты. Поэтому мы так долго занимались исследованиями.

    http://www.rush...iew/110301.html

    Отредактировано: termometrix~17:11 04.02.20
    #1187123
  • dryuncher . dryuncher .
    04.02.2017:07:30

    На фото все красиво, но я не пойму откуда вода приходит, куда уходит? Всё на вершине горы

    #1187125
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