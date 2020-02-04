«РусГидро» ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт
В Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое.
Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%.
Станция, строительство которой было начато высоко в горах на реке Ардон еще в советское время, работает на самом большом напоре в России — 609 м. Ее деривационный тоннель длиной более 14 километров — один из самых протяженных тоннелей России. На станции установлены две самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа, по 173 МВт каждая.
Зарамагская ГЭС-1 построена «РусГидро» по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на реке Ардон — приток реки Терек. Проектная годовая выработка электроэнергии станции — 842 млн кВт ч. По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане.
Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского регионав.
Читайте также...
- На Зарамагской ГЭС-1 начат монтаж первых элементов гидротурбин
- Восстановлен памятник участникам Великой Отечественной войны в селении Кадгарон
- НПО «ЭЛСИБ» начало отгрузку генераторов для Зарамагской ГЭС
04.02.2016:57:15
04.02.2017:01:31
04.02.2017:07:30