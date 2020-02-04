«РусГидро» ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт

© etokavkaz.ru

В Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое.

Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%.

Станция, строительство которой было начато высоко в горах на реке Ардон еще в советское время, работает на самом большом напоре в России — 609 м. Ее деривационный тоннель длиной более 14 километров — один из самых протяженных тоннелей России. На станции установлены две самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа, по 173 МВт каждая.

Зарамагская ГЭС-1 построена «РусГидро» по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на реке Ардон — приток реки Терек. Проектная годовая выработка электроэнергии станции — 842 млн кВт ч. По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане.

Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского регионав.

© sun1-86.userapi.com