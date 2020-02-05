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Владивосток. Было — стало

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DmSU2IpKYnY
Источник: https://youtu.be/DmSU2IpKYnY

Владивосток
  • Нет аватара termometrix
    05.02.2009:28:14

    Побольше бы таких роликов! Браво! Большой респект автору!

    #1187240
    • Нет аватара mmx
      05.02.2015:43:35

      Ну он обещал по всем миллионникам сделать и немного по малым городам.

      #1187325
  • Нет аватара losla
    05.02.2009:41:08

    Офигенский ролик! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать.

    #1187242
  • Нет аватара termometrix
    05.02.2009:48:24

    В процессе достройки

     © cdn.fishki.net

    Фото № 2

     © vladnews.ru

     © vladnews.ru

    «Дом-книжка»    

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: termometrix~09:49 05.02.20
    #1187245
  • Human RS Human RS
    05.02.2013:20:34

    Видео заменено на оригинал. Григорий Басс уважайте создателя ролика, публикуйте авторские видео.

    #1187296
  • Nikolai Potapenko Nikolai Potapenko
    05.02.2013:24:28

    Как изменился Красноярск за 20 лет? [ссылки отключены]©Видео с [ссылки отключены]

    #1187297
  • Кот Стальной Кот Стальной
    05.02.2013:41:35

    Вот это действительно наглядно! Респект!    

    #1187299
  • Нет аватара Апчхи
    05.02.2013:58:37

    СУПЕР!!!    

    #1187303
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