В Омске тестируют трамвай «Спектр» модели 71-407 производства завода «Уралтрансмаш»

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В Омске стартовал тест трамвая «Спектр» модели 71-407, сделанного на заводе «Уралтрансмаш».

Как рассказал коммерческий директор завода «Уралтрансмаш» Алексей Серков, в трамвае 28 посадочных мест, общая вместимость — 190 человек. Он имеет 39% низкого пола в середине салона. Скорость ограничивается примерно на уровне 70 километров в час, хотя, по словам Алексея Серкова, трамвай может ехать и быстрей.

Салон согревают пять печей, благодаря чему температура устанавливается на уровне как минимум +18 градусов. Также есть возможность установки кондиционера, который сделает проезд комфортным и в летнее время. Еще одна особенность — большие обзорные окна.

Комплектация может варьироваться: всё зависит от того, что закажут омские власти — если, конечно, по итогам двухмесячного теста трамвай их устроит. Стоимость «Спектра» — 25-28 млн рублей, в зависимости от «начинки».

В настоящее время рассматриваются возможности обновления городского парка автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, речь идет о приобретении транспорта в лизинг. Обновление предусматривается «Стратегией развития Омска до 2030 года».

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