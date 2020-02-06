АО «ТЯЖМАШ» полностью отгрузил оборудование для Агаракского ММК в Армении

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В январе состоялась заключительная отгрузка оборудо­вания, изготовленного АО «ТЯЖМАШ» для ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат» в Армении. Территорию завода покинула вторая из двух мельниц МШР-3200×3800 в полной комплектации со вспомогательными приводами, авто­матизированными системами управления, системами смазки и гидравлики, а также стальными футерующими элементами.

Первая мельница отбыла на объект еще в ноябре прошлого года. В пункт назначения изделия отправлялись самовы­возом, на транспорте заказчика. Негабаритный барабан был погружен на специальный трал, а остальные узлы проследо­вали в Армению на шести еврофурах.