АО «ТЯЖМАШ» полностью отгрузил оборудование для Агаракского ММК в Армении
В январе состоялась заключительная отгрузка оборудования, изготовленного АО «ТЯЖМАШ» для ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат» в Армении. Территорию завода покинула вторая из двух мельниц МШР-3200×3800 в полной комплектации со вспомогательными приводами, автоматизированными системами управления, системами смазки и гидравлики, а также стальными футерующими элементами.
Первая мельница отбыла на объект еще в ноябре прошлого года. В пункт назначения изделия отправлялись самовывозом, на транспорте заказчика. Негабаритный барабан был погружен на специальный трал, а остальные узлы проследовали в Армению на шести еврофурах.
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