Спутники OneWeb выведены на орбиту

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Сегодня ночью, 7 февраля 2020 года в 00:42 мск, с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb. Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки «Фрегата». Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» и разгонного блока «Фрегат-М» 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите около 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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Разгонный блок «Фрегат» (разработки и производства НПО Лавочкина, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.