Концерн «Автоматика» представил новое ружье для подводной охоты © rostec.ru

В рамках выставки Dive Show, открывшейся 6 февраля в Москве, компания «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех представила новую базовую модель пневматических ружей для подводной охоты — «Мако Z55». Новинка концерна разработана с учетом особенностей подводной охоты как в заросших, так и в открытых водоемах и позволяет целиться с максимальной точностью при стрельбе на предельные дистанции.

В 2020 году «Электроприбор» выпустил на рынок собственный бренд для линейки снаряжения для подводной охоты — «Акула». Базовой моделью бренда выступила новая разработка предприятия — пневматическое ружье для подводной охоты «Мако Z55».

Подводное ружье «Мако Z55» предназначено для использования под водой на море, в озерах, реках и других водоемах. Накачанный в камеру воздух при выстреле не расходуется и служит аккумулятором энергии при зарядке. Ружье обладает мощным боем, положительной плавучестью, высокой точностью, современным дизайном и улучшенной эргономикой.

Нержавеющий, калиброванный ствол ружья с внутренним диаметром 11 мм делает его удобным в эксплуатации и гарантирует долгий срок службы изделия без износа. «Мако Z55» позволяет использовать для охоты гарпуны диаметром 7 и 8 мм на одном ружье без перенастройки, что делает его универсальным с точки зрения предпочтений охотника и условий предстоящей охоты. На рукоятке имеется крепление под катушку, флажковый предохранитель, позволяющий блокировать спусковой крючок от случайного нажатия, а также удобно расположенный активный линесброс.

В рамках диверсификации производства концерн «Автоматика» предлагает своим заказчикам новые высокотехнологичные решения гражданского назначения. Новая модель ружья бренда «Акула» — «Мако Z55» является современным отечественным аналогом классической итальянской пневматики, усовершенствованным под специфические условия подводной охоты в водоемах России. Данная продукция не требует разрешения на приобретение или использование. Она может быть интересна тем, чья деятельность связана с подводными и водными видами спорта и отдыха.

«Электроприбор» занимается производством ружей для подводной охоты с 1990 года, созданные ранее модели «Оса», «РПП», а также первая модификация ружья «Акула» уже зарекомендовали себя как надежные и удобные изделия.