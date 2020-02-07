Селекционеры вывели сорт риса, способный расти в волгоградских степях

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Рис выращивают во многих странах мира. И везде для получения урожая нужно очень много воды. Однако специалисты научились даже эту влаголюбивую культуру выращивать в условиях степного климата.

Технология выращивания риса очень схожа с посадкой пшеницы — это родственные культуры. По традиции, для получения результата используют метод затопления чеков. Однако на каждый гектар посевов нужно потратить до 25 тысяч кубов воды. В условиях степи выделить такое количество ресурса просто невозможно.

Наши специалисты решили ограничиться периодическими поливами. После высадки семян в грунт на расстоянии 15 сантиметров между рядами, грунт прикатывают. Необходимую влагу поставляют методом дождевания или капельным поливом. По словам заведующего сектором риса Всероссийского НИИ орошаемого земледелия Муслима Ганиева, лучше все же дождевание.

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— У нас на опытном участке полив проводили шланго-барабанной машиной. Урожайность при этом пять-восемь тонн с гектара. Так что если выдерживать все условия, результаты будут одинаковые — как при затоплении чеков, так и при периодическом поливе, — пояснил он.

Лучшей урожайности позволяет добиться использование специальных сортов, приспособленных к местным климатическим условиям. Для Волгоградской области выведено несколько таких вариантов, которые позволяют добиться рентабельности в 130‑170 %, пишет «Крестьянская жизнь.ру».

Благодаря плодотворной работе ученых и тщательной селекции удалось получить сорт риса, который не нуждается в большом количестве воды.

— Путем переопыления и индивидуального отбора мы получили адаптированный к отсутствию слоя воды и нашим почвенно-климатическим условиям сорт и назвали его «волгоградский», — поделился Иван Кружилин, академик РАН, научный руководитель направления в НИИ орошаемого земледелия. — Это было в 2005 году, тогда же взяли патент.

Однако урожайность у полученного сорта оказалась невысокой, поэтому исследования были продолжены. Результатом стал сорт «сталинградский» с повышенной урожайностью. Ученые выиграли грант Волгоградской области, который направили на доведение сорта до нужных параметров.

Полученный сорт не только хорошо растет в наших климатических условиях и дает устойчивые высокие урожаи, но и обладает диетическими свойствами. В нем содержится очень мало сахара — всего 5% вместо обычных 30-35%. Поэтому рис сорта «сталинградский» способен занять особую нишу в организации детского питания.

Специалисты уверены, у риса в Волгоградской области большое будущее. Однако для производства культуры в промышленных масштабах нужны внушительные инвестиции.