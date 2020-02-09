В Пермском крае открыт новый детский сад на 350 мест

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В селе Култаево Пермского края открытдетский сад «Егоза» на 350 мест. Это первый в Пермском районе детский сад спортивной направленности. Строительство нового детского сада в Култаево позволит ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения с трех до семи лет и частично с полутора до трех лет.

Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет более 5,7 тыс. квадратных метров. На строительство детского сада выделялось 236,6 млн рублей, из которых 110,1 млн рублей — из федеральные средства.

Особое место в воспитательном процессе будет уделяться спорту. На территории детского сада обустроена спортивная площадка, в штат воспитателей принят инструктор по физической культуре, кроме того, внутреннее оформление сада выполнено в спортивной тематике.

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