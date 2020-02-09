В Пермском крае открыт новый детский сад на 350 мест
В селе Култаево Пермского края открытдетский сад «Егоза» на 350 мест. Это первый в Пермском районе детский сад спортивной направленности. Строительство нового детского сада в Култаево позволит ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения с трех до семи лет и частично с полутора до трех лет.
Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет более 5,7 тыс. квадратных метров. На строительство детского сада выделялось 236,6 млн рублей, из которых 110,1 млн рублей — из федеральные средства.
Особое место в воспитательном процессе будет уделяться спорту. На территории детского сада обустроена спортивная площадка, в штат воспитателей принят инструктор по физической культуре, кроме того, внутреннее оформление сада выполнено в спортивной тематике.
Читайте также...
- Новый детский сад «Эрудит» на 340 мест открылся в Перми
- Детский сад на 120 мест открыт в Перми
- В Пермском крае открылся детский сад на 350 мест